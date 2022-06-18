食環署：查快測涉千酒吧

現時顧客進入酒吧、酒館、夜店及夜總會前，需提供二十四小時內快速抗原測試陰性結果證明。食環署署長楊碧筠指，新規定主要針對取得酒牌，並附有酒吧批註、主要業務是賣酒的大約一千間酒吧。



楊碧筠指，本港共約一萬八千間餐飲處所，當中八千間有酒牌，約一千間有附批註酒牌，即純粹或主要賣酒。新措施僅針對持批註酒牌的處所，相信業界對處所性質清晰，因牌照由持牌人提出申請，而執法人員亦會檢查清楚處所牌照。



她又稱，規例不容許顧客進入酒吧後才做快測，市民亦不應在酒吧門口做快測，以免增加病毒傳播風險，呼籲去酒吧前在家做快測。