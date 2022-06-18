中大指打針可增母乳抗體

中大醫學院婦產科學系臨牀講師梁曉如表示，媽媽們感染新冠或接種新冠疫苗後應該餵哺母乳，科研已證實上述兩種情況，均會於母乳產生高水平的免疫球蛋白A（IgA），可讓現時不能注射新冠疫苗的嬰幼兒攝取抗體，對抗新冠病毒。
研究團隊招募二十六名產後婦女參與研究，當中十八人曾感染新冠，另外八人則至少接種兩劑新冠疫苗。結果顯示，參加者母乳中的新冠病毒中和抗體水平，於感染後或接種疫苗後均迅速增加。
愈來愈接近七月一日回歸大日子，但本港疫情有反彈跡象，特首林鄭月娥昨宣佈連串加強防疫措施，包括延長師生回校前快測直至八月中、加強院舍防疫包括員工要打齊三針及檢測；又指已「以身作則」取消所有餞別宴會，呼籲...
2022-06-18
中國第三艘航母面世，命名儀式於昨日早上在江南造船廠舉行。經中央軍委批准，第三艘航母命名為「福建艦」，舷號「18」。福建艦是中國第二艘國產航母。新華社報道，福建艦是國家完全自主設計建造的首艘彈射型航空母...
2022-06-18
法、德、意及羅馬尼亞領袖到訪基輔，並與烏克蘭總統澤連斯會面，四國一致表達支持烏克蘭加入歐盟。俄羅斯外長拉夫羅夫則否認入侵烏克蘭，重申軍事行動是要為烏克蘭「去納粹化」。法國總統馬克龍、德國總理朔爾茨、意...
2022-06-18
由長實及新地合作發展的屯門飛揚昨日開價，首批80伙，折實平均呎價15050元，其中1房入場437.2萬起，今日起開放示範單位及收票，最快下周開售。飛揚1期昨日公佈首張價單，涉及80伙，折實平均呎價15...
2022-06-18
灣仔皇后大道東269號、即呂祺教育服務中心限呎住宅地昨日截標，為區內相隔8年再有地皮推出招標，昨日各大、中及小財團均有派員入標，情況踴躍。地政總署公佈，地皮截收共21份標書，入標數目創近年新高。據現場...
2022-06-18
周六美職西雅圖海灣者主場迎戰FC洛杉磯，後者除了排西岸第一之外，便沒有任何優勢可言，尤其後防不穩導致近況遠不及對手。主隊有對賽往績支持，最重要的是秘魯射手雷迪亞斯腳風甚順，為了成為球會史上常規賽頭號射...
2022-06-18
「亞視一姐」薛影儀經理人林寶玉（Connie）被網民大讚索過阿儀好多，一直有做幕前的她有份參與新片《被消失的凶案》，雖然戲份唔多，但就相當搶戲。32歲嘅Connie扮演清純學生妹，慘遭無惡不作嘅何華超...
2022-06-18
去中環的「新藝潮畫廊」看廖井梅、廖東梅姊妹的作品展，名為《無憂》。展出的畫作都跟童年事物有關，或是一件兒時的玩具，或是一個五彩繽紛的童年回憶場面。我最喜歡廖井梅的兩幅油畫，一幅是燈火輝煌的旋轉木馬，這...
2022-06-18
昨日羅富全憑「保羅承傳」和「瑪瑙」梅開二度，在榜首已有領先蔡約翰五W的優勢；而後駒騎者莫雷拉憑一冠三亞兩季成績，最終成為騎師王。至於其他騎練方面，姚本輝、容天鵬、巫顯東、周俊樂和梁家俊都起孖。羅富全昨...
2022-06-13