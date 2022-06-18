中大指打針可增母乳抗體

中大醫學院與西班牙研究人員合作進行新冠研究，發現完成接種新冠疫苗的婦女，存在於其母乳中的抗體，會於接種第一劑疫苗後五至六個月消失；接種疫苗加強劑有助再度激發新冠抗體，為年幼嬰兒提供保護。研究結果已於《Ultrasound in Obstetrics & Gynecology》發表。



中大醫學院婦產科學系臨牀講師梁曉如表示，媽媽們感染新冠或接種新冠疫苗後應該餵哺母乳，科研已證實上述兩種情況，均會於母乳產生高水平的免疫球蛋白A（IgA），可讓現時不能注射新冠疫苗的嬰幼兒攝取抗體，對抗新冠病毒。



研究團隊招募二十六名產後婦女參與研究，當中十八人曾感染新冠，另外八人則至少接種兩劑新冠疫苗。結果顯示，參加者母乳中的新冠病毒中和抗體水平，於感染後或接種疫苗後均迅速增加。