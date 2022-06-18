要求團隊可為香港做好「良政善治」 李家超：組班順利待中央批准



候任行政長官李家超昨日表示，已完成三司十五局組班，並向中央提交名單，期望中央盡快批准。他透露人選主要考慮四方面，包括專業知識、實踐「以結果為目標」、施政理念一致及能聯合社會各界等。他又指每屆政府交替，必有人會留任，亦有人不過渡，但強調所有官員都是「良師益友」，亦永遠是夥伴。

李家超昨晚會見傳媒時表示，組織領導班子工作順利，已向中央提交名單，明白社會關心組班情況，期望中央盡快批准。他透露中央與他溝通時，要求組成的政府團隊，可為香港真真正正做好「良政善治」，解決社會希望解決的問題。

新政府人選涵蓋多元背景



而在人選方面，他強調主要考慮幾方面，包括一、對有關領域有所需知識、能力及經驗；二、有很強執行力，講求效率，能夠實踐「以結果為目標」；三、施政理念一致，重視團隊精神；四、有能力利用人際網絡，聯合各界，凝聚力量。



李透露，新政府人選涵蓋多元背景，有留任的政府官員、新加入政府的專業人士、熟悉地區工作的人士，以及經晉升的公務員等。他說每屆政府交替，必有人會留任，亦有人不過渡。但他強調官員間已建立的同舟共濟的感情會延續下去，形容他們是「良師益友」，亦永遠是夥伴。



他感謝現屆政府官員的付出，希望他們未來，能繼續以不同身份服務香港。據了解，多名現任局長將不會過渡至新政府出掌政策局。