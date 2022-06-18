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龐建貽出任海洋公園主席

2022-06-18 列印
■龐建貽即將出任海洋公園主席。
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海洋公園高層有變動，政府宣佈委任海洋公園董事局副主席龐建貽，接替即將卸任的劉鳴煒出任主席；副主席由現任董事局成員黃思遠出任，同時委任八名新任成員，以及再度委任七名現任成員，七月一日起生效，任期兩年。

商經局局長邱騰華指龐建貽加入海洋公園董事局後，一直積極參與制定海洋公園的未來策略及重要發展項目，是擔任主席的最佳人選。他亦衷心感謝劉鳴煒一直引領公園應對多項挑戰，協助制定未來策略。政府會繼續與海洋公園公司積極落實未來策略，以期將公園轉型成為專注於保育和教育、扎根自然並結合歷險與休閒元素，提升訪客體驗的度假勝地。龐建貽指期望與整個海洋公園團隊緊密合作，並肩實現公司未來數年的發展方向。
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