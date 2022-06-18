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消防搜查38五金舖 檢30噸危險品拘24人

2022-06-18 列印
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消防處在本月加強打擊危險品相關違法活動，搜查位於旺角新填地街等地的三十八間五金舖或化工原料店，其中八間被揭發違規儲存過量危險品，檢獲超過三十噸危險品包括高濃度漂白水，及逾五萬公升柴油，市值估計超過一百七十萬，共截獲二十四名涉案人士。消防處指暫未見到有涉及破壞七一回歸活動等行為出現，但籲業界見疑即報。
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