萊坊獨家代理 倫敦西南部豪宅Chelsea Botanica單位售價由£545,000起

國際物業顧問公司萊坊獲發展商Mount Anvil 和Peabody委託為獨家銷售代理，於倫敦西南部SW6地段推出Chelsea Botanica豪宅項目。項目一直以來都備受買家追捧。現定於2022年6月18及19日(星期六及日)假座香港中環干諾道中5號香港文華東方酒店2樓維多利亞廳舉行獨家展銷會。Chelsea Botanica備有133個優雅全新開放式、1房、2房及3房豪華單位。整個項目發展重點以人的心身健康及大自然生態環境為主調，發展商特邀知名健身器材公司Peloton合作，一同為住戶打造最先進健身室，同時與皇家植物園邱園的科學家們攜手創建獨一無二美麗園景花園。項目內園林花園種植了70多種精心挑選的植物和樹木，為住戶創造美麗的綠化悠閒空間，並為昆蟲、鳥類和其他野生動物提供了大自然珍貴棲息之地。住戶更可在木地板上隨意做自己喜愛的瑜伽或普拉提伸展運動，以及提供公共活動區及遊樂區，而戶外工作間設有Wi-Fi和電源。與Peloton及皇家植物園邱園合作，締造一個無與倫比現代倫敦優尚居庭。住戶將體驗到室內裝潢擺設一絲不苟奢華細節，如度身訂造的廚房配有雲石工作檯面及西門子電器廚具，浴室選用瑪瑙瓷磚及金色拋光啞面和黃銅浴室配件，睡房設有入牆式高身衣櫃並鋪設地暖。住宅間隔寬敞，日照太陽自然光線直射入屋內。每戶均有私人室外空間，底層單位設有庭院花園，上層單位設有露台，而頂層單位則設平台花園，所有住戶都可隨時隨地享受優美河景、園景及公園景色。Chelsea Botanica享有完善的交通網絡。倫敦地上鐵線Imperial Wharf站可連接由Clapham Junction站到Stratford站或更遠地方。帝國公園(Imperial Park)及South Park的綠色戶外空間就在項目附近，而廣闊的巴特西公園(Battersea Park)也近在咫尺。對於有小朋友的家庭來說，這區還有多所優秀的學校。Chelsea Botanica優尚豪宅單位售價由£545,000*起。查詢詳情，請聯絡：萊坊國際住宅銷售有限公司+852 2846 7418 | IRS@hk.knightfrank.com