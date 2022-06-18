男子小西灣道裸跑後跳海暢泳



一名男子傍晚疑於小西灣道裸跑，其後更跳海暢泳，有途人恐有人遇溺，故協助報案；男子一度拒絕登船，擾攘一輪後多人合力將他救上岸，並送院治理。

據悉，男子送抵醫院時語無倫次。有網民昨日在社交群組上載相片，指見一名男子在小西灣裸跑。相片所見，一名身形肥胖的男子，疑一絲不掛、且沒有戴口罩下沿小西灣道跑步，目擊者又表示，事發前數分鐘見男子仍在駕駛，期間一邊駕車一邊大叫。



至傍晚近六時半，警方接報指一名衣衫不整的男子從小西灣海濱跳進海中暢泳並叫喊，警員與救援人員到場跟進事件，將他送院治理。