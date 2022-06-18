的士撞壆翻側險飛落橋

觀塘繞道發生交通意外，一輛的士與開篷私家車相撞，繼而打轉翻側，撞向開邊石壆，險墮橋下。意外中四人受傷，一度被困；有熱心「鐵騎士」見車禍釀成，落車協助，傷者經送院治理後暫無大礙。



警方昨午三時許，接獲多人報案，指觀塘繞道往旺角方向行車線，一輛白色開篷車與一輛的士相撞。開篷車車頭嚴重損毀，車頭蓋掀起；而的士的情況更是險象環生，全車剷至橋邊石壆翻側，險飛落橋。事故原因仍在調查，初步調查指一架的士駛至九龍麵粉廠附近，遭後方一架開篷車撞尾，其後疑失控翻側。據了解，的士司機一度被困，其後清醒獲救，「的哥」及乘客以及開篷車上的兩名南亞男子受輕傷，送院治理。因受交通意外影響，現場部份行車線一度需要封閉，上址一度出現車龍。