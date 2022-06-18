警方昨午三時許，接獲多人報案，指觀塘繞道往旺角方向行車線，一輛白色開篷車與一輛的士相撞。開篷車車頭嚴重損毀，車頭蓋掀起；而的士的情況更是險象環生，全車剷至橋邊石壆翻側，險飛落橋。事故原因仍在調查，初步調查指一架的士駛至九龍麵粉廠附近，遭後方一架開篷車撞尾，其後疑失控翻側。據了解，的士司機一度被困，其後清醒獲救，「的哥」及乘客以及開篷車上的兩名南亞男子受輕傷，送院治理。因受交通意外影響，現場部份行車線一度需要封閉，上址一度出現車龍。
的士撞壆翻側險飛落橋
警方昨午三時許，接獲多人報案，指觀塘繞道往旺角方向行車線，一輛白色開篷車與一輛的士相撞。開篷車車頭嚴重損毀，車頭蓋掀起；而的士的情況更是險象環生，全車剷至橋邊石壆翻側，險飛落橋。事故原因仍在調查，初步調查指一架的士駛至九龍麵粉廠附近，遭後方一架開篷車撞尾，其後疑失控翻側。據了解，的士司機一度被困，其後清醒獲救，「的哥」及乘客以及開篷車上的兩名南亞男子受輕傷，送院治理。因受交通意外影響，現場部份行車線一度需要封閉，上址一度出現車龍。
回校前快測延至八月 院舍員工打三針 疫情反彈加強防控 林鄭籲避免飲宴
愈來愈接近七月一日回歸大日子，但本港疫情有反彈跡象，特首林鄭月娥昨宣佈連串加強防疫措施，包括延長師生回校前快測直至八月中、加強院舍防疫包括員工要打齊三針及檢測；又指已「以身作則」取消所有餞別宴會，呼籲...
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「福建艦」下水 中國 第三艘航母
中國第三艘航母面世，命名儀式於昨日早上在江南造船廠舉行。經中央軍委批准，第三艘航母命名為「福建艦」，舷號「18」。福建艦是中國第二艘國產航母。新華社報道，福建艦是國家完全自主設計建造的首艘彈射型航空母...
2022-06-18
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馬克龍承諾提供6種自走炮 四國領袖訪基輔支持烏入歐盟
法、德、意及羅馬尼亞領袖到訪基輔，並與烏克蘭總統澤連斯會面，四國一致表達支持烏克蘭加入歐盟。俄羅斯外長拉夫羅夫則否認入侵烏克蘭，重申軍事行動是要為烏克蘭「去納粹化」。法國總統馬克龍、德國總理朔爾茨、意...
2022-06-18
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飛揚開價入場費437.2萬
由長實及新地合作發展的屯門飛揚昨日開價，首批80伙，折實平均呎價15050元，其中1房入場437.2萬起，今日起開放示範單位及收票，最快下周開售。飛揚1期昨日公佈首張價單，涉及80伙，折實平均呎價15...
2022-06-18
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灣仔住宅地截收21份標書
灣仔皇后大道東269號、即呂祺教育服務中心限呎住宅地昨日截標，為區內相隔8年再有地皮推出招標，昨日各大、中及小財團均有派員入標，情況踴躍。地政總署公佈，地皮截收共21份標書，入標數目創近年新高。據現場...
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爭當西雅圖射手王 秘刀爆磯
周六美職西雅圖海灣者主場迎戰FC洛杉磯，後者除了排西岸第一之外，便沒有任何優勢可言，尤其後防不穩導致近況遠不及對手。主隊有對賽往績支持，最重要的是秘魯射手雷迪亞斯腳風甚順，為了成為球會史上常規賽頭號射...
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被何華超舔面濕吻施暴 林寶玉瞓身拍撞到頭痛：珍惜每個機會
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2022-06-18
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李純恩 - 看畫拾童趣｜好好過日子
去中環的「新藝潮畫廊」看廖井梅、廖東梅姊妹的作品展，名為《無憂》。展出的畫作都跟童年事物有關，或是一件兒時的玩具，或是一個五彩繽紛的童年回憶場面。我最喜歡廖井梅的兩幅油畫，一幅是燈火輝煌的旋轉木馬，這...
2022-06-18
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莫雷拉一W5P封王 華將包辦八W 羅富全起孖榜首優勢增
昨日羅富全憑「保羅承傳」和「瑪瑙」梅開二度，在榜首已有領先蔡約翰五W的優勢；而後駒騎者莫雷拉憑一冠三亞兩季成績，最終成為騎師王。至於其他騎練方面，姚本輝、容天鵬、巫顯東、周俊樂和梁家俊都起孖。羅富全昨...
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