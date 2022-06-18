新法呈現華格納巨著 港樂演奏攀高峰

香港管弦樂團（港樂）是本港主要的專業演藝團體之一，也是香港最具代表性的交響樂團，自從一九七四年轉為職業化，此後四十多年以來，無間斷地為公眾呈獻無數美妙的樂章，既塑造了本地的古典音樂氛圍，也提高本地樂手的演奏水平。自荷蘭著名指揮梵志登接手香港管弦樂團音樂總監後，樂團以優秀的演出廣獲好評，二○一九年獲《留聲機》雜誌頒發「年度管弦樂團」大獎，攀上國際的高峰。二○一六年，梵志登宣佈續任音樂總監一職。一年之前，他開展了《指環》的計劃，以四年時間，每年在音樂廳演一部。雖然步履不如華格納 (Richard Wagner) 聖城拜萊伊特般幾天就將這部巨著演完，但對香港而言，能完整在音樂廳感受《指環》的威力，還是開創了先河。德國浪漫作曲家華格納的歌劇，不但動輒就是四個多小時，深藏於音樂深處，有出色而令人震撼的管弦配器，以優美德文詩歌唱出錯綜複雜而語重深長的故事，處處透析出來的，是華格納對「整全藝術」的巧思和細緻展現。一連四部（一部前傳和三部歌劇）的《指環》，不單是他人生中最重要的作品，也是影響了整個十九以至二十世紀藝術發展的巨著。梵志登執意要把這巨著在香港上演，首要為磨練樂團的技術。另一方面，他也開拓了香港觀眾對華格納的興致和追求。雖然，整套《指環》只能以「音樂會」形式演出，沒有場景、戲服與舞台裝置的襯托，即使如此仍無阻觀眾熱情。晚上六點開場，上班族就急急趕來，直至十一點才散場，觀眾也在所不辭。分四部上演的《指環》，推出成唱片後，也獲得了二○一九年《留聲機》雜誌「年度樂評之選」。樂評人形容這部專輯如何承先啟後：「梵志登與香港管弦樂團，糅合蘇堤的能量、卡拉揚室樂的美、波姆的狂熱、古度奧的縝密莊嚴和佳伯絲活潑的場景設置，鍛造出新鮮、具時代指標而且聲音誘人的《指環》。此外，哥爾納的沃坦是繼莫里士與賀特之後最優秀的。」這個成就，可說是具標誌性的。一方面，以管弦樂中的巨著為試金石，讓樂團在香港樂迷與國際間得到肯定；另一方面，這些大型作品的演出不止開闊了觀眾對嚴謹而感情澎湃的管弦樂的口味，同時也開展了樂團的另一向度——就是在古典錄音目錄中繼續製造經典。實況錄影 疫下續傳揚美樂在疫情的年代，香港管弦樂團推出實況演出的錄影，在網上串流平台中供樂迷回味。尤其在音樂廳關閉的日子，彷彿是一扇讓我們感受藝術的窗口。細數一下，單是二○二一至二二年，樂團已經拍攝並推出了梵志登、駐團指揮廖國敏、客席指揮吳懷世、齊亞齊亞尼尼（Mariano Chiacchiarini）、衛道安（Dorian Wilson）等音樂會的演出，並且將音樂會製作成影片在網上廣播。作為觀眾，親眼見證欣賞演出模式與習慣的轉變。香港管弦樂團既闖國際高峰，也在萬變的世代中尋找轉變的契機，在香港特別行政區二十五周年之際，回顧近年樂團的成就，正好也期待樂團在不久將來迎接職業化五十周年的重要里程。文：林有陽 相片：香港管弦樂團