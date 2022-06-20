港澳辦五大期待 解民生矛盾 李家超讚新班子：富經驗執行力強

國務院昨天根據候任行政長官李家超的提名，任命第六屆特區政府二十六位主要官員，其中九人由現屆政府過渡，另多名政務官晉升為局長，同時有四名立法會議員加入新政府。李家超率領新班子見記者時指，強調新班子涵蓋多元背景，能以結果為目標解決問題，贏得市民信任。港澳辦對新班子提出五點期待，其中特別要切實解決劏房、「籠屋」等問題。



李家超感謝中央政府接受及批准任命他提名的二十六位主要官員，以及對他及團隊的信任和支持，形容團隊在各自領域有豐富的專業知識、經驗、地位、認受性及執行能力，且涵蓋多元背景，包括各界別人才、地區網絡人士及專業人士等，強調他們重視團隊精神，以結果為目標解決問題，積極有為，相信能贏得市民信任，能帶領香港共創更美好明天。

林鄭愛將被指「清零」



李家超亦感謝特首林鄭月娥安排交接工作，亦感謝現屆政府人員，強調過去五年他們一同經歷不同困難及挑戰，同舟共濟，期望他們會以不同身份貢獻社會。對於有評論指，新班子將特首林鄭月娥的「愛將清零」，例如邱騰華及聶德權都不能過渡，李家超不回應有關言論，並強調政府換屆，必有人事更替。



被問及為何邀請特首辦主任陳國基出任政務司司長，他說，是考慮到對方熟悉政府工作，涉獵範圍廣，且人際關係廣闊，工作效率高，相信能聯繫不同界別，統籌不同政策局的工作。



國務院港澳辧表示，特區政府新管治團隊的組成，是香港從由亂到治邁向由治及興的關鍵節點上，充份展現出愛國者治港新氣象，他們旗幟鮮明、立場堅定，敢於發聲鬥爭，經受考驗。港澳辦期待新政府在五方面有更大作為：一是期待在全面準確貫徹「一國兩制」方針上有更大作為，弘揚以「愛國愛港」為核心的主流價值觀，落實「愛國者治港」原則，落實特區維護國家安全的法律制度和執行機制，落實中央全面管治權，更好地維護國家主權、安全、發展利益，維護香港長期繁榮穩定。



第二方面是期待在務實破解香港市民最關心最直接最現實的問題上有更大作為，希望政府把準香港社會脈搏，抓住住房、通關、貧富懸殊、青年發展等突出問題，攻堅克難，一步一個腳印地加以推進解決，以施政的實際成效積極回應市民的關切，「特別是針對住房問題，拿出更清晰的目標、更大的魄力、更有力的舉措，切實解決劏房、『籠屋』等問題，讓廣大市民有實實在在的獲得感。」

更有力舉措解劏房問題



第三方面是期待在全面促進香港社會事業發展上有更大作為，大力推動教育、科技、文化、衞生等各項社會事業發展；四是期待在積極推動香港融入國家發展大局上有更大作為；五是期待在不斷鞏固提升香港國際競爭優勢上有更大作為。