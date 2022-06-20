指「一國兩制」為行穩致遠先決條件 ﻿林定國：堅定維護國安﻿

新一屆政府的政務司、財政司及律政司司長分別由陳國基、陳茂波及林定國擔任。林定國表示，維護國家安全是「一國兩制」行穩致遠的先決條件，他會堅定維護國安。



大律師公會前主席林定國成為候任律政司司長，他感謝中央及特首任命，強調「法治係香港呢個大家庭其中一塊金漆招牌」，同時法治對鞏固香港國際金融、航運及商業中心的地位，亦必不可少。他強調，一定會堅定維護法治，將「呢塊金漆招牌擦得更亮麗」，讓所有市民深感驕傲，亦令他人羨慕。



林定國強調，維護國家安全是《基本法》下香港要履行的責任，亦是「一國兩制」行穩致遠的先決條件，並反問如國家安全出現問題，香港是否有條件處理民生等社會問題。

檢控只考慮證據及指引



被問及《香港國安法》的檢控數字會否成為下屆律政司KPI（關鍵績效指標）的對象，林回應，上任後將與律政司商討何種工作適合訂立KPI，強調檢控是律政司的責任，而當局檢控時，只考慮證據、法律，以及檢控相關的指引，無其他考慮因素。林說，律政司轄下有六個部門，與候任律政司副司長張國鈞已就分工有初步構思，強調上任後會有清晰分工，會適時公佈。



被問及如有外國制裁國安法指定法官，本港如何應對，林回應，不能控制他國行為，但對於無道理的政治手段，會採取堅決態度，不會屈服及害怕。

陳國基：落實有利民生政策



六十三歲的原特首辦主任陳國基成為候任政務司司長，他形容自己肩負重大責任，而香港將來面對種種困難，他上任後將準確落「一國兩制」，凝聚政策局等各方力量，落實有利民生的政策。他強調，將要求各部門精簡程序，提升政府效能，又指香港未來發展與內地息息相關，因此會與內地保持緊密聯繫，把握大灣區發展的良好機遇。陳說，政務司副司長卓永興會先負責協調工作，進一步檢視後，會再將特定工作交給卓。

陳茂波：續為市民紓困



原職留任的財政司司長陳茂波則指，會繼續全力推動香港的多元發展，同時緊守國家安全及金融安全的底線，提升公共服務，繼續為市民紓困。