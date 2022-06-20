任睇No.1
  • 28º
  • 86%
  • 2022年6月20日 星期一
熱門： 李家超新班子官員鍾嘉欣八達通消費券

日報新聞 > 港聞

盧寵茂：政府會盡快處理內地通關 ﻿麥美娟冀社會放棄立場先行﻿﻿﻿

2022-06-20 列印
■ 麥美娟(左一)強調社會需摒棄立場才能溝通。而盧寵茂(左二)則望上任後增加公營醫療的數量和推動香港醫療和醫療創新融入國家發展。
Previous Next

多名新人加入新一屆政府的問責班子，其中將出任民政及青年事務局局長的麥美娟表示，上任後會聚焦青年工作，對於有意見認為她並不受青年人歡迎，麥回應︰「大家都要放棄立場先行」，嘗試接納不同意見，透露有年輕人祝賀她獲任命。將出任醫務衛生局局長的盧寵茂則指，與內地通關，是全港市民都關注的民生問題，新一屆政府會盡快處理。

工聯會立法會議員麥美娟成為候任民政及青年事務局局長。她表示，未來會與社會各持份者溝通，共建和諧友愛社會，同時檢視會青年政策，讓年輕人找到機會，見到希望。被問及有調查顯示，她並不受青年歡迎，會以何種方式說服青年，麥美娟回應指，青年工作是民政及青年事務局的重點工作，強調如要溝通，「大家都要放棄立場先行」，嘗試接納不同意見。她又透露，昨日獲任命的消息傳出後，不斷收到青年朋友發訊息表示支持及祝賀，重申日後會與社會各界一同努力，讓年輕人見到希望。
盧寵茂：上任後有三大使命

候任醫務衞生局局長、港大深圳醫院院長盧寵茂指，成為新班子的一員，是他人生中最光榮的任務。他指，上任後有三個重大使命：包括一、讓香港醫療鏈接國際，聯通內地；二、讓香港市民「病有良醫」，持續增加公營醫療的數量；三、利用香港推動大灣區醫療創新，融入國家發展。被問及上任後會否進行全民檢測，盧表示，大規模檢測有時間性，何時推行，政府要根據數據決定。至於香港何時能夠通關，盧回應指，疫情每日都在變化，政府現時是「摸着石頭過河」，但強調與內地通關是全港市民市民都關注的民生問題，強調政府會盡快處理，但現時難以決定與內地及海外通關的先後。
鄧炳強曾國衞獲留任

原職留任的保安局局長鄧炳強說，會繼續維護國家安全，強調只有在安全的環境下，市民才能安居樂業。政制及內地事務局局長曾國衞亦能原職留任，他說，過去香港經歷前所未有的政治風波，同時亦遇上全球疫情，但國家依然對香港不離不棄，現時管治團隊順利產生，相信能為市民辦實事，謀幸福。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
Black Wolfberry Summer Redemption 2022
下載星島頭條App
hd