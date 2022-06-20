盧寵茂：政府會盡快處理內地通關 ﻿麥美娟冀社會放棄立場先行﻿﻿﻿

多名新人加入新一屆政府的問責班子，其中將出任民政及青年事務局局長的麥美娟表示，上任後會聚焦青年工作，對於有意見認為她並不受青年人歡迎，麥回應︰「大家都要放棄立場先行」，嘗試接納不同意見，透露有年輕人祝賀她獲任命。將出任醫務衛生局局長的盧寵茂則指，與內地通關，是全港市民都關注的民生問題，新一屆政府會盡快處理。



工聯會立法會議員麥美娟成為候任民政及青年事務局局長。她表示，未來會與社會各持份者溝通，共建和諧友愛社會，同時檢視會青年政策，讓年輕人找到機會，見到希望。被問及有調查顯示，她並不受青年歡迎，會以何種方式說服青年，麥美娟回應指，青年工作是民政及青年事務局的重點工作，強調如要溝通，「大家都要放棄立場先行」，嘗試接納不同意見。她又透露，昨日獲任命的消息傳出後，不斷收到青年朋友發訊息表示支持及祝賀，重申日後會與社會各界一同努力，讓年輕人見到希望。

盧寵茂：上任後有三大使命



候任醫務衞生局局長、港大深圳醫院院長盧寵茂指，成為新班子的一員，是他人生中最光榮的任務。他指，上任後有三個重大使命：包括一、讓香港醫療鏈接國際，聯通內地；二、讓香港市民「病有良醫」，持續增加公營醫療的數量；三、利用香港推動大灣區醫療創新，融入國家發展。被問及上任後會否進行全民檢測，盧表示，大規模檢測有時間性，何時推行，政府要根據數據決定。至於香港何時能夠通關，盧回應指，疫情每日都在變化，政府現時是「摸着石頭過河」，但強調與內地通關是全港市民市民都關注的民生問題，強調政府會盡快處理，但現時難以決定與內地及海外通關的先後。

鄧炳強曾國衞獲留任



原職留任的保安局局長鄧炳強說，會繼續維護國家安全，強調只有在安全的環境下，市民才能安居樂業。政制及內地事務局局長曾國衞亦能原職留任，他說，過去香港經歷前所未有的政治風波，同時亦遇上全球疫情，但國家依然對香港不離不棄，現時管治團隊順利產生，相信能為市民辦實事，謀幸福。