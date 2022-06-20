楊潤雄仍未參觀M+ 孫東盼實現「再工業化」

選委會界別議員、香港城市大學生物講座教授孫東獲委任為創新科技及工業局局長。孫東表示，他會推動香港科創發展，實現香港「再工業化」等，又強調日後會多鍛煉廣東話，但公務發言，仍說普通話，以準確表達自己的意思。此外，教育局長楊潤雄獲委任為候任全新的文化體育及旅遊局的局長，他透露日前未有機會參觀到M+博物館，上任後會到場遊覽。

為準確表達 公務場合仍說普通話



本身是學者的孫東表示，有幸出任新一屆特區政府的重要崗位，強調全面提升香港競爭力的重要關鍵，在於推動香港科創發展，國家亦明確支持香港建立國際科技創新中心。他與團隊會爭取將香港建設成為「智慧城市」、實現香港「再工業化」等。孫東出身內地，被問及日後會否多鍛煉廣東話，他回應指，來港多年，私下能以廣東話交流，以後亦會多作練習，但為求準確表達個人的意思，日後公務場合仍會說普通話。



由本屆政府成功過渡至新政府的楊潤雄，被問他將統領新成立的文化體育及旅遊局，曾否到M+博物館參觀，他回應指，現時參觀M+的市民很多，因此一直未有機會前往，但上任後會爭取機會遊覽，又指西九文化區未來有助帶動香港文化發展。

何永賢：會加快覓地建屋



此外，建築署署長何永賢將出掌房屋局，她說，之所以決心加入新班子，是因為見到很多市民的居住環境不理想，強調未來的工作，是要改善基層市民的居住環境，改變他們的命運。被問及有否定下縮短公屋輪候時間的目標，何回應指，會用盡所有方法加快房屋建設，就算快一、兩個月，也應爭取。她會在上任後，與團隊定出具體目標。發展局現任常秘甯漢豪將出任發展局局長，她強調會更努力開拓土地來源，希望做到「提速、提量、提質、提效」。