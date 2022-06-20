﻿ 新增1276新冠確診﻿ ﻿反恐特勤隊再多1員中招﻿

本港昨天新增一千二百七十六宗新冠病毒確診個案，維持近日的高位，再多三間安老院舍共四人染疫；至於日前爆疫的警方反恐特勤隊則再多一名警員確診。衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮預計，確診數字的升勢可能會持續，但對醫療負擔的指標仍然穩定，呼籲市民盡快接種疫苗。



新確診的一千二百七十六宗個案，有一千一百六十一宗屬本地感染，其餘一百一十五宗是輸入個案。再多兩名分別五十二歲及八十六歲的患者離世，均有高血壓、糖尿病等長期病患。

三間安老院舍多名職員染疫



安老院舍方面，中國婦女會黃陳淑英紀念護理安老院有一名照顧員確診；觀塘曉光護老中心亦有一名照顧員確診，同院七名院友被列為密切接觸者；沙田賽馬會善寧之家有一名院友及一名兼職物理治療師染疫，該名兼職物理治療師上周三曾為院友抽痰，同院所有院友及職員都要接受核酸檢測。



日前爆疫的警方反恐特勤隊再多一名警員確診，累計二十三名警員中招，年齡介乎二十七歲至五十歲。歐家榮表示，同一工作單位共有一百三十九名警員，分三組，患者主要集中在其中一個組別，其餘一百一十六名警員要再進行兩次核酸檢測。他指有關警員會除下口罩用膳、共用更衣室、戶外體能訓練等，估計造成感染。

醫療負擔指標仍穩定



同時，歐家榮指出，發現多十三宗Omicron BA.2.12.1本地個案，全港累計二百五十宗BA.2.12.1個案，當中八十宗不明源頭，現階段沒有病者需留醫深切治療部，亦未見二次感染個案，但有證據顯示有更高傳染力。另再多三宗BA.4或BA.5本地個案，都是麗豪航天城酒店早前確診員工的家人。



他表示，現時市民疫苗接種率已提升很多，加上第五波確診人士仍有免疫力，故即使多人染疫，入院及死亡數字仍然穩定，暫時不太擔心，繼續呼籲市民打針，以建保障屏障。