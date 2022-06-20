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美國安顧問蘇利文確診　近期未有與拜登密切接觸

2022-06-20 列印
■蘇利文並沒有和拜登有密切接觸，而且他沒有症狀。
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美國白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）上周六確診新冠病毒，他沒有症狀，近期沒有和總統拜登有密切接觸。蘇利文原定一周後陪同拜登出席七大工業國集團（G7）峰會，暫時未悉今次確診是否影響蘇利文的出訪計劃。

拜登最近一次接受病毒檢測是在上周四，結果呈陰性，白宮尚未回應拜登近來是否還有再檢測過。白宮上周宣佈，拜登本月稍後將前往德國南部參加G7峰會，接着前往西班牙出席北約峰會。
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