拜登最近一次接受病毒檢測是在上周四，結果呈陰性，白宮尚未回應拜登近來是否還有再檢測過。白宮上周宣佈，拜登本月稍後將前往德國南部參加G7峰會，接着前往西班牙出席北約峰會。
美國安顧問蘇利文確診 近期未有與拜登密切接觸
拜登最近一次接受病毒檢測是在上周四，結果呈陰性，白宮尚未回應拜登近來是否還有再檢測過。白宮上周宣佈，拜登本月稍後將前往德國南部參加G7峰會，接着前往西班牙出席北約峰會。
港澳辦五大期待 解民生矛盾 李家超讚新班子：富經驗執行力強
國務院昨天根據候任行政長官李家超的提名，任命第六屆特區政府二十六位主要官員，其中九人由現屆政府過渡，另多名政務官晉升為局長，同時有四名立法會議員加入新政府。李家超率領新班子見記者時指，強調新班子涵蓋多...
2022-06-20
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成亞洲最大鐵路樞紐客站 北京豐台站擴建今開通運營
歷經四年改擴建，北京「百年老站」豐台站二十日將以全新面貌開通運營。改建後的豐台站是亞洲最大鐵路樞紐客站，承擔京廣高鐵、京廣線、京九線等列車始發終到作業，營運初期安排旅客列車一百二十列。豐台火車站建於一...
2022-06-20
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民眾要求提高最低時薪 倫敦示威 抗議生活成本上升
英國通脹創四十年新高，百物騰貴。周六有數千名民眾在倫敦市中心示威遊行，批評首相約翰遜未及時應對生活成本危機，要求提高最低時薪，以及推出更多措施改善生活。抗議活動由英國工會聯盟（TUC）組織，示威群眾從...
2022-06-20
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飛揚開價入場費437.2萬
由長實及新地合作發展的屯門飛揚昨日開價，首批80伙，折實平均呎價15050元，其中1房入場437.2萬起，今日起開放示範單位及收票，最快下周開售。飛揚1期昨日公佈首張價單，涉及80伙，折實平均呎價15...
2022-06-18
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加息不利外圍 北水料續流入 恒指料偏強 惟受制21900
美國聯儲局上周加息0.75厘，主席鮑威爾表明重視通脹問題，加上美國通脹創新高，市場憂慮多國央行將收水，美股杜指上周五低收0.13%。分析指，環球加息壓力將影響外圍股市，惟港股因估值偏低，加息影響不顯著...
2022-06-20
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何詩蓓出戰二百捷 輕裝爭世冠
東京奧運雙銀本地飛魚何詩蓓（Siobhan）香港時間今午起在匈牙利布達佩斯，出戰世界游泳錦標賽主項女子200米自由泳初賽。今次是她東奧後個人首項長池賽，經過半年韜光養晦和多位勁敵缺陣利好下，可望輕裝上...
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最恨《 爆谷一周》變長壽直播節目 谷德昭睇中林家謙夠Odd想合作
導演谷德昭因疫情關系，由電影回歸電視，繼主持《納米無明火》後再有《爆谷一周》，節目已播到第二季，谷導除了希望長做長有變成長壽節目外，原來仲有由最初構思到現在都未能做到的地方，好希望早日達成目標。講到幾...
2022-06-20
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呂志和獎 - 天氣無疆界 ｜勵‧志
大家最近兩個月是不是常常遇到「星期一到星期五日日都落雨」，又或感覺「逢到周末長假期就落雨」？那不是錯覺，香港每逢五、六月的確都會出現梅雨天氣，天文台的「氣象冷知識」指，於五月中下旬開始，華南地區的東北...
2022-06-20
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飛輪閃耀奪精英碟 告東尼羅富全沈集成起孖 潘頓四W捧盃 歡度父親節
昨日父親節賽日舉行季內最後兩場級際賽，結果精英盃由東廄「美麗同享」大熱掄元，騎者潘頓另贏東廄「加州威勝」、蔡廄「自勝者強」和羅廄「美好世界」，助告東尼之起孖餘，自己則四W，並於第九場後提前成為騎師王。...
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