兩個部門前日起共巡查了酒吧及酒館等五百一十五間餐飲處所及一百五十三間其他處所，其中十二個處所涉違規，需停止售賣或供應供在餐飲業務處所內進食或飲用的食物或飲品，並限制每枱人數上限不多於二人，為期三、七或十四天不等；八間酒吧及酒館因違規則須於執法人員發現違規情況後需關閉處所七天或十四天。
8酒吧違限聚須關7至14日
兩個部門前日起共巡查了酒吧及酒館等五百一十五間餐飲處所及一百五十三間其他處所，其中十二個處所涉違規，需停止售賣或供應供在餐飲業務處所內進食或飲用的食物或飲品，並限制每枱人數上限不多於二人，為期三、七或十四天不等；八間酒吧及酒館因違規則須於執法人員發現違規情況後需關閉處所七天或十四天。
港澳辦五大期待 解民生矛盾 李家超讚新班子：富經驗執行力強
國務院昨天根據候任行政長官李家超的提名，任命第六屆特區政府二十六位主要官員，其中九人由現屆政府過渡，另多名政務官晉升為局長，同時有四名立法會議員加入新政府。李家超率領新班子見記者時指，強調新班子涵蓋多...
2022-06-20
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成亞洲最大鐵路樞紐客站 北京豐台站擴建今開通運營
歷經四年改擴建，北京「百年老站」豐台站二十日將以全新面貌開通運營。改建後的豐台站是亞洲最大鐵路樞紐客站，承擔京廣高鐵、京廣線、京九線等列車始發終到作業，營運初期安排旅客列車一百二十列。豐台火車站建於一...
2022-06-20
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民眾要求提高最低時薪 倫敦示威 抗議生活成本上升
英國通脹創四十年新高，百物騰貴。周六有數千名民眾在倫敦市中心示威遊行，批評首相約翰遜未及時應對生活成本危機，要求提高最低時薪，以及推出更多措施改善生活。抗議活動由英國工會聯盟（TUC）組織，示威群眾從...
2022-06-20
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飛揚開價入場費437.2萬
由長實及新地合作發展的屯門飛揚昨日開價，首批80伙，折實平均呎價15050元，其中1房入場437.2萬起，今日起開放示範單位及收票，最快下周開售。飛揚1期昨日公佈首張價單，涉及80伙，折實平均呎價15...
2022-06-18
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加息不利外圍 北水料續流入 恒指料偏強 惟受制21900
美國聯儲局上周加息0.75厘，主席鮑威爾表明重視通脹問題，加上美國通脹創新高，市場憂慮多國央行將收水，美股杜指上周五低收0.13%。分析指，環球加息壓力將影響外圍股市，惟港股因估值偏低，加息影響不顯著...
2022-06-20
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何詩蓓出戰二百捷 輕裝爭世冠
東京奧運雙銀本地飛魚何詩蓓（Siobhan）香港時間今午起在匈牙利布達佩斯，出戰世界游泳錦標賽主項女子200米自由泳初賽。今次是她東奧後個人首項長池賽，經過半年韜光養晦和多位勁敵缺陣利好下，可望輕裝上...
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最恨《 爆谷一周》變長壽直播節目 谷德昭睇中林家謙夠Odd想合作
導演谷德昭因疫情關系，由電影回歸電視，繼主持《納米無明火》後再有《爆谷一周》，節目已播到第二季，谷導除了希望長做長有變成長壽節目外，原來仲有由最初構思到現在都未能做到的地方，好希望早日達成目標。講到幾...
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呂志和獎 - 天氣無疆界 ｜勵‧志
大家最近兩個月是不是常常遇到「星期一到星期五日日都落雨」，又或感覺「逢到周末長假期就落雨」？那不是錯覺，香港每逢五、六月的確都會出現梅雨天氣，天文台的「氣象冷知識」指，於五月中下旬開始，華南地區的東北...
2022-06-20
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飛輪閃耀奪精英碟 告東尼羅富全沈集成起孖 潘頓四W捧盃 歡度父親節
昨日父親節賽日舉行季內最後兩場級際賽，結果精英盃由東廄「美麗同享」大熱掄元，騎者潘頓另贏東廄「加州威勝」、蔡廄「自勝者強」和羅廄「美好世界」，助告東尼之起孖餘，自己則四W，並於第九場後提前成為騎師王。...
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