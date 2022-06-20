8酒吧違限聚須關7至14日

疫情反彈，食環署與警方在全港多區巡查逾六百六十六間酒吧及餐飲處所，向七十七名涉違反防疫規定的員工和顧客作出票控，涉沒有符合有關快速抗原測試規定、違反每桌人數上限等，八間酒館因違例遭勒令關閉，得不償失。



兩個部門前日起共巡查了酒吧及酒館等五百一十五間餐飲處所及一百五十三間其他處所，其中十二個處所涉違規，需停止售賣或供應供在餐飲業務處所內進食或飲用的食物或飲品，並限制每枱人數上限不多於二人，為期三、七或十四天不等；八間酒吧及酒館因違規則須於執法人員發現違規情況後需關閉處所七天或十四天。