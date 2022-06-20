結合內地優勢 國際賽屢創佳績 港健兒大放光芒

■何詩蓓接受國際化專業指導，進一步蛻變成長。■「牛下女車神」李慧詩是沈金康麾下傑出門生。

香港運動員去年譜寫東京奧運奇蹟之旅，為香港回歸二十五周年寫下最動人賀辭。由千禧年代南下的乒乓孖寶李靜和高禮澤，奪回歸後首面奧運獎牌，到近十年土炮大放光芒，東奧金牌劍神張家朗、雙銀女飛魚何詩蓓和牛下女車神李慧詩等，創造本地體壇史上最高峰，證明香港運動員不止不是垃圾，更是國際體壇多個項目的尖子及「世一」！奇蹟背後，內地教練團隊與硬件全力支援，以及港隊走向國際再進化，同樣不可或缺！回歸二十五年，香港得以在奧運等國際盛事穿金戴銀，登上歷史高峰，背靠祖國、面向國際，兩者同樣至關重要。長城非一天建成，本港自回歸後積極吸納南下發展的內地強手，其中佼佼者，無疑是家傳戶曉的乒乓孖寶李靜和高禮澤，兩人在○四年雅典奧運合力在男雙攻下銀牌，讓香港特別行政區的洋紫荊區旗首度在奧運頒獎禮上飄揚，其他著名國援還有世界武術錦標賽男子槍術冠軍黑志宏，以及歷屆亞運掃走一金兩銀的乒乓女將帖雅娜等。以此作為起步點，本地體壇經歷多年深耕細作，配合內地來港的優秀教練，一眾土炮新血相繼崛起，盡現光芒。去年東奧為港隊摘下回歸以來首面金牌的張家朗，今年四月更創歷史成為男子花劍世界排名第一。這名二十五歲香港劍神年少時獲時任本地花劍主管教練、前中國助教和江蘇主帥汪昌永點石成金，打好基礎躋身世界高手之列。吸納內地強手要數來港的內地名帥，不得不提香港單車隊總教練沈金康。這位鐵血統帥經常帶隊遠赴昆明接受高原訓練，麾下傑出門生多不勝數，包括首名單車世界冠軍黃金寶、一二年倫敦奧運凱林賽和去年東奧爭先賽銅牌得主李慧詩等，成功為單車隊寫下光輝一頁。北漂祖國訓練、作賽，也是香港運動員的成功關鍵。除了單車隊，乒乓球隊亦經常往返內地和香港集訓，例如勇奪東奧乒乓球女子團體賽銅牌的猛將杜凱琹、李皓晴和蘇慧音等，多得出發前北上跟國家隊選手作實戰練習提升狀態。本年初出戰北京冬季奧運的短道速滑運動員朱定文，也因本港欠缺國際規模的訓練場地，需要長駐長春等地進行集訓，方能實現征奧夢想。球類運動也不例外，香港足球隊中場大將陳俊樂、後防主力梁諾恆等紛紛北上發展，分別加盟中超廣州城和中甲杭州浙江綠城，經歷一連串高水平的激烈比拼實力大增。本地土炮接棒獲得祖國全方位支援的同時，港將也走向國際，接受國際化專業指導，進一步蛻變成長。何詩蓓先後在東奧勇奪兩面銀牌和世界短池游泳錦標賽摘兩金，全靠海外升學期間認識其恩師、美國著名教練比索，後者專門安排耐力和負重訓練，令她變成一百米和二百米自由泳全能選手，成就新一代香港傳奇。本地劍神張家朗也得到法籍教練基連悉心栽培，攀上世界之巔；空手道女子個人形猛將劉慕裳近年特意前往美國邁亞密接受特訓，成功突破瓶頸，在東奧摘下港隊歷來首面空手道銅牌，在世界級舞台振翅高飛！未來的香港體壇傳奇，由我們的精神繼續書寫！