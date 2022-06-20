頸動脈阻塞可致腦中風 機構推預防中風檢查

中風往往來得突然，並且可致嚴重影響，患者可能會因而失去言語、行動、認知能力。不少人也知道中風成因與腦血管有關，但有心臟科專科醫生指，其實心血管和頸動脈也與中風息息相關，如要避免中風所帶來的禍害，特別是高風險人士，如三高和年紀較大，應進行全面的預防中風檢查，防患未然。



心臟科專科蕭頌華醫生說：「其中一個與中風關係密切的心臟問題是心房顫動，即心臟沒法規律地跳動，而是紊亂地纖顫。血液積聚在心臟而形成血塊，血塊有可能經血液流動而進入腦部，堵塞腦血管，最終導致缺血性中風。」但另外比較少人留意的是頸動脈阻塞，當頸動脈有脂肪沉積物（亦可稱為斑塊）時，早期階段頸動脈疾病通常不會出現任何病徵，但當頸動脈嚴重堵塞，可令血液沒法流向頭部和大腦血管，致大腦供血中斷或嚴重減少，大大增加中風的風險。

近年，社區有不同篩查計劃，目的是找出社區「隱形」患者，減健康風險，其中由香港心血管病防治協會和香港亞洲心臟中心所進行的社區檢查，分別找到數十位患有心房顫動而不自知的患者。蕭頌華醫生說，這個數字十分重要，因為可以幫助這數十位患者避免出現中風。另一位心臟科專科醫生林逸賢醫生則指，香港亞洲心臟中心的檢查亦找出20多人的心臟超聲波結果異常，有需要跟進。

從以上計劃看到不少患者也難以察覺病情，但心血管問題如中風往往來得突然，因此香港亞洲心臟中心的「暖心行動」已推出預防中風檢查計劃，香港亞洲心臟中心總經理陳文偉先生說：「計劃包括7天動態心電圖、心臟超聲波、心臟冠狀動脈血管造影、腦部電腦掃描、頸動脈及腦血管造影，已包括一次醫生診症費，報名及查詢可致電9722 0151。」