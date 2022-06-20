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警察招募體驗日約1800人參與

2022-06-20 列印
■警方說，近年三個年齡層投考警務工作的分佈平均。
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警方舉行警察招募體驗日。警方說，反應熱烈，有約一千八百人報名參與，已經有約三百人即場投考，反映市民對於加入警隊的心態不斷提升。警方說，警務工作可提供工作與生活平衡、薪酬褔利和受訓機會這三方面元素，又說文憑試畢業生無論成績如何，警務工作都是值得考慮的工作。

警方說，在2022/23年度，警方目標是招募二百四十名見習督察以及一千三百五十名警員。在四月一日調整入職要求，開放予只要屬永久性居民就可申請入職後，有二十六人符合資格，當中二十二人持大學學位，他們在本港居住半年至六年不等，部份投考者已到遴選中的品格審查階段。

警方說，近年三個年齡層投考警務工作的分佈平均，包括為二十四歲以下、二十五至二十九歲，以及三十歲以上，有關年齡層的投考人士比例各佔三分一。
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