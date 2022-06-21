點對點來往住所辦公處 前一日酒店隔離 七一慶典獲邀者 閉環工作一周

■警察搜查隊人員以微型攝影機檢視渠道。

今年七一適逢香港回歸二十五周年，亦是新一屆政府成立及新特首宣誓就職。據悉，六月三十日和七月一日均有官方慶典活動，屆時若有國家領導人訪港，傾向不過夜，必要時翌日再來。政府昨天向獲邀參與慶典人士發信，要求由周四起以「點對點」往來住所及辦公地點，不可參加聚集活動，期間每日核酸檢測。參與活動前一天須入住酒店作閉環管理。有專家分析，抗疫安排屬高規格，但憂慮仍有漏洞。民政事務局慶典統籌辦公室向獲邀出席七一慶回歸活動的人士發信，要求各人由本周四起在住所及辦公場所「點對點」閉環管理，即不乘坐公共交通往返，也不參加聚集性活動，並嚴格做好個人防護。當局要求，出席者每天要到政府指定的檢測中心接受核酸檢測；出席活動前一日，入住由政府安排的酒店作閉環管理。當局亦要求出席者須符合疫苗接種及健康申報的要求，而同住家人及司機須由周四起每天做檢測。領導人或即日來回據悉，六月三十日及七一兩天都會有官方慶典活動，屆時若有國家領導人來港，初步傾向不過夜，必要時翌日再來港。據了解，領導人或會在近日南下深圳，深圳的保安將會提升。消息指，位於灣仔會展附近的君悅酒店及萬麗海景酒店由本月二十八日起不接受訂房，其中一間會接待賓客。接獲邀請的立法會議員容海恩說，早前有消息指如有國家領導人來港，會安排隔離及閉環管理，自己榮幸可以參與慶典，會全力配合，近日不會出席部份地區活動。同獲邀的葉劉淑儀認為，當局措施算寬鬆，又透露政府一直爭取靈活安排。工聯會副會長黃國說，為了配合安排，會延後議員辦事處開幕禮，認為政府已平衡防疫要求及日常運作。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷指，當局安排雖屬高規格，但亦有漏洞，例如點對點上班後，其同事亦可能受感染；而慶典上亦可能有隱性患者，因此他建議參加慶典後，須再做一次核酸檢測，方便日後做流行病學追蹤。對於參加者要在活動前一天入住酒店，呼吸系統專科醫生梁子超指作用不大，因Omicron潛伏期約為三日。「七一」回歸慶典將於十日後舉行，警方提高保安，昨派出大批俗稱「藍衣忍者」的搜查隊人員在灣仔會展慶典場地一帶仔細檢查每一條燈柱，確保沒有隱藏可疑物品，同時打開地面每一塊渠蓋，將微型攝影機放入渠道，檢查是否藏有懷疑爆炸品。