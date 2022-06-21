陪伴香港人近半世紀的珍寶海鮮舫，疫情下停業，瀕臨倒閉，早前未找到「白武士」接手打救，為減停泊開支，在上周二啟航離港，往鄰近地區停泊，竟傳來噩耗！香港仔飲食集團昨天公佈，珍寶海鮮舫上周六下午被拖行至南中國海西沙群島附近水域時，遇上風浪，船身入水開始傾側。拖船公司經過嘗試救援後不果，海鮮舫周日（六月十九日）全面入水翻轉，沉入海中。水深逾千米 打撈困難香港仔飲食集團指出，事件中未有任何船員受傷。由於事發地點水深超過一千米，打撈工程亦非常困難。集團對海鮮舫遇上意外，感到難過不捨。公司現正向拖船公司進一步了解事故詳情。根據規定要求，珍寶海鮮舫在離港之前，已聘請專業海事工程人員詳細檢查船身和加上圍板，並得到一切所需批文作今次航行。珍寶海鮮舫受疫情重創，停業逾兩年，因未能尋獲合適的第三方機構營運，香港仔飲食集團宣佈將其移離香港。在離港前夕已發生沉船事故，五月三十一日深夜十一時許，緊連着海鮮舫的廚房躉船突然入水傾側，不排除與日久失修有關，救援人員到場證實無人傷亡或失蹤。珍寶海鮮舫曾是香港南區的著名地標，有「世界上最大的海上食府」之稱，是外國遊客必到之地，吸引了不少中外名人親臨光顧，當中包括英女皇伊利沙伯二世、國際巨星尊．榮、湯告魯斯等；周星馳主演的電影《食神》亦曾在珍寶海鮮舫取景。當傳出珍寶海鮮舫或移離香港，坊間有不少要求保育的聲音，特首林鄭月娥曾被議員追問能否協助保留海鮮舫，但她表明不會動用公帑協助，指二○年《施政報告》提出「躍動港島南」項目，推動海洋公園協作重新活化海鮮舫，如海鮮舫擁有人和海洋公園找不到合適方法，就不能勉強。當珍寶海鮮舫六月十四日移離香港，吸引少人專程影相留念。