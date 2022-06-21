澳門多15本土個案 疑由燒臘舖傳播

澳門新增十五宗本地新冠陽性個案，今波本地疫情增至三十六人染疫，當中二十六人無症狀，初步調查顯示由燒臘舖引發傳播。不少澳門市民自前天起趕到超市、街市購買生鮮食品及罐頭等，部份貨架清空。當局強調物資供應充足，呼籲居民理性採購。



澳門傳染病防控處表示，疫情涉及兩個群組，第二群組中一名在珠海確診的外僱，在澳門義字街燒臘舖工作，而群組一名染疫外僱經常經過該燒臘舖。同時，有關燒臘舖對面水果檔的員工，是第二群組中招獄警經常探訪的親戚，但暫時未知兩組患者染疫的先後次序。



因應澳門爆發疫情，比鄰的珠海橫琴粵澳深度合作區由昨天起展開連續三天、每天一次的全民核酸檢測，幼稚園及中小學停課，餐飲場所暫停堂食。此外，珠海市香洲區公佈有十三名從澳門返珠人員，擅自到公共場所活動引發疫情傳播風險，被行政拘留十日。