議員倡隔離設施 變「在港驛站」

本港與內地的檢疫酒店「一房難求」，令有意到內地的港人卻步，民建聯立法會議員陳恒鑌提議可利用社區隔離設施作為「在港驛站」以隔離，期間沒有染疫則以閉環形式由巴士送往過關。



陳恒鑌指目前空置的隔離設施改變用途，闢作「在港驛站」，讓有意回內地的港人可按機制登記，進入方艙醫院進行短暫隔離，其後以閉環形式由巴士送往過關，再在內地接受居家觀察或自我觀察。



另外，本港檢疫酒店房間同樣不足，個別預訂網站顯示八月房間幾乎爆滿，部份更索價逾二千元一晚。縱橫遊執行董事袁振寧指，檢疫房間一向供不應求，旅客入住七日後，酒店需用二至三天徹底清潔才「交房」；且居於外地的留學生趁暑假回港，令八月訂房情況緊張。袁透露現時旅行團量不多，亦有與酒店合作確保回港旅客「有房隔離」。