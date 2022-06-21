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回歸金多寶下周一攪珠頭獎高達8000萬元

2022-06-21 列印
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香港賽馬會表示，六合彩回歸金多寶攪珠將於下周一舉行，該期攪珠將有六千萬元金多寶，估計頭獎基金高達八千萬元。

回歸金多寶獎券將於今晚舉行的攪珠完成後開始發售，顧客可在各場外投注處、電話投注（包括1886電話投注自動服務系統）及互動投注服務，包括網上投注服務「投注區」及流動投注服務購買彩票，截止售票時間為攪珠日，即下周一晚上九時十五分。為預留更多時間讓顧客購買彩票，本周五的攪珠將不會舉行。
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