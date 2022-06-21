回歸金多寶下周一攪珠頭獎高達8000萬元

今年七一適逢香港回歸二十五周年，亦是新一屆政府成立及新特首宣誓就職。據悉，六月三十日和七月一日均有官方慶典活動，屆時若有國家領導人訪港，傾向不過夜，必要時翌日再來。政府昨天向獲邀參與慶典人士發信，要求...

2022-06-21