美國運通向梁振英妻致歉

全國政協副主席、前行政長官梁振英妻子梁唐青儀（見圖），本月初遭信用卡公司美國運通入禀區域法院，追討約九萬三千元本金及利息。梁唐青儀其後回應指已清還所有款項，不知對方為何會入稟。梁振英昨天指，已接獲美國運通代表律師的道歉電郵，但認為事件不尋常，會繼續調查和追究工作。



梁振英在社交平台稱，美國運通已道歉，又引述電郵指：「我們誠摰地向梁太因此造成的不便道歉」（We sincerely apologise for any inconvenience caused to Mrs Leung）。