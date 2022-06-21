﻿40%港人運動量減﻿﻿ 疫下1/3人體重驟升10%﻿



疫下港人身形轉趨肥胖。香港肥胖學會訪問五百五十九位香港市民，發現在第五波疫情下，三分一成年人的體重平均上升一成；四成人運動量減少，而且抗疫疲勞而心理出現壓力，更常吃零食及叫外賣。



機構委託香港民意研究所於5月27日至6月6日展開調查，其中百分之三十六受訪者的體重，較一九年爆發疫情前平均上升一成。

調查又指，有百分之三十七受訪者認為自己在第五波疫情下運動量減少，九成人因為減少外出避免染疫，其次是覺得運動時要戴口罩感不適，或因運動場地關閉而減少運動。

另外，逾兩成人指對比前四波疫情，今次較難維持健康飲食習慣和控制體重，而抗疫疲勞及心理壓力下，比以往更常叫外賣及吃零食。學會建議患者尋找醫療團隊協助，從生活習慣或藥物等治療肥胖問題。



家庭醫生關嘉美向本報指出，疫情下港人多在家工作，比以往進食更多；加上香港房屋空間普遍擁擠，「長時間屈自己喺屋企」，容易誘發情緒問題，睡眠質素隨之下降，唯有靠食物發泄。關又指出，肥胖除了會引致心臟病、糖尿病、睡眠窒息症等，更會增加患新冠肺炎的機會，建議港人勿過肥或過瘦。她鼓勵在家做伸展運動，「睇電視個陣原地踏步都可以」，或在飯後外出散步，有助情緒穩定就不會選擇用食物來發洩。