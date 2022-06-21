五旬男子𠝹頸危坐 對峙8句鐘墮氣墊送院

一名五旬男子疑受精神困擾企圖自殺，手持利刀危坐於晾衫架上，更以利刀𠝹頸險象環生；其家屬報案，談判專家亦到場勸說，惟事主態度未有軟化，對峙近八個鐘，有人疑失足墮下，幸得氣墊承托救回一命，已送院治理。



事主為五十歲麥姓男子，據悉患有精神病。警方前晚接獲報案，指事主手持約八吋長利刀，危坐灣仔駱克道一大廈的低層單位窗邊，及後更爬出棚架，事發前更揚言要吊頸，被妻子阻止。消防員到場後在地面張開救生氣墊戒備，警方談判專家到場勸說，期間遞出紙條溝通，惟男子未返回安全位置；期間屋內有人扯着事主的上衣，以防他墮樓。



據了解，麥男當時情況激動，不時大叫，更用利刀𠝹向自己頸部兩次。雙方對峙近八小時，至昨早近七時，事主懷疑失足由棚架墮下，墮進巨大救生氣墊中，由救護車送院檢驗。