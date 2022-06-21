串流興起選秀爆紅 再掀追星熱潮 娛圈北上拓新機創佳績

■《少林足球》運用了豐富電腦特效，更被譽為救市之作。

■《英雄》為中港合拍成功先例，創下逾兩億五千萬票房。

香港回歸二十五周年，娛樂圈在這些年來面對種種挑戰，也經歷了高低起跌，但在努力不斷創新和拓展市場之下，歌影視雖曾由全盛時期一度陷入低迷，然而仍逐步走向轉型期，時至今天，娛樂事業變得更加多元化，市場亦更廣闊。尤其中港加強文化交融，藝人、歌手北上發展開拓新機遇，成為主流新趨勢，合拍電影屢創佳績，電視台發出新牌照百花齊放，串流平台興起，網絡創作兼KOL湧現，選秀節目爆紅，新世代藝人輩出，追星潮再度狂熱，令娛樂圈再度繁榮興盛。香港電影工業曾有「東方荷里活」美譽，在八九十年代屬「黃金時代」，港產片風靡全球，那時候香港票房是「雙周一成」的天下，周潤發、周星馳、成龍演出不少經典名作，不但輕取票房冠軍，更廣受海外市場歡迎，見證香港電影輝煌。九十年代尾至二千年初，香港電影產量飆升，票房屢創佳績。一九九八年由劉偉強執導，郭富城、鄭伊健主演的《風雲雄霸天下》，是港產片首次運用大型電腦特效製作的巨製，票房勁收四千一百五十多萬，打破紀錄，亦改變了雙周一成票房壟斷的局面。二○○○年起由杜琪峯、劉德華、鄭秀文這個「鐵三角」組合所拍的《孤男寡女》、《瘦身男女》及《龍鳳鬥》，均票房報捷。二○○一年，周星馳的《少林足球》運用了豐富電腦特效，當年更是全港首部票房突破六千萬的本土電影，被譽為「救市之作」。三年後周星馳再以《功夫》突破六千一百萬票房，又一次稱霸香港票房。港片受惠CEPA大放異彩二○○二年由劉德華、梁朝偉主演的《無間道》大收旺場，收逾五千五百萬票房，連荷里活大導演馬田史高西斯也翻拍該片為《無間道風雲》（The Departed）。不過，隨後港片產量下跌，二○○三年，香港與內地簽定《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》（CEPA），當中分階段對香港各類行業包括電影業進一步開放內地市場。按CEPA規定，香港電影不再列入進口電影配額，香港與內地合拍電影獲國產片待遇，合拍片粵語版和香港電影粵語版可在廣東地區發行和上映，讓陷入低谷的香港電影工業獲得新機遇。CEPA實施後，愈來愈多合拍片誕生，導演陳可辛亦成功進軍內地，○五年他北上首拍歌舞片《如果．愛》，兩年後再拍大型古裝片《投名狀》，令他成為首位內地票房破兩億的香港導演。○九年由陳可辛監製、陳德森執導的《十月圍城》同樣取得佳績。其後他監製了《中國合伙人》、《七月與安生》等多部具影響力的電影。以香港創作人為主導的合拍大製作，還有吳宇森的《赤壁》、陳嘉上的《畫皮》、葉偉信的《葉問》等，在不少電影頒獎禮上屢奪殊榮。題材貼地掀熱話除了大規模合拍片，香港本土創作貼地題材近年亦大行其道，包括獲柏林影展水晶熊的《歲月神偷》，掀起永利街保育話題；亦有《五個小孩的校長》、《逆流大叔》、《濁水漂流》、《媽媽的神奇小子》等，充滿香港地道情懷。此外，網絡上的微電影隨着新媒體發展而興起，以小成本製作，作品短小但創意精煉。串流平台同樣迅速崛起，成了影視發展的一路奇兵，讓觀眾有更方便及更多節目的選擇。