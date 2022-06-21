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逾2萬單位將編配予公屋申請者

2022-06-21 列印
■房委會公佈逾七成單位即二萬零二百個單位，將編配予公屋申請者。
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房委會公佈本年度估算共有約二萬七千六百個單位，可供編配予各類別申請者，當中逾七成單位即二萬零二百個單位，將編配予公屋申請者。
  發言人表示，有關估算數字並非上限，若有任何新公共屋邨提前竣工，將盡快將相關公屋單位編配予申請者。
  上年度原先估算可編配三萬一千個公屋單位，但實際編配數字為二萬五千九百五十五個，達標率為百分之八十三點七。房委會發言人表示，編配數目的落差主要因為第五波疫情嚴峻，政府於二月宣佈徵用粉嶺皇后山邨第一座和第七座，以及葵涌荔景邨恒景樓合共逾三千個單位作社區隔離設施；疫情嚴峻亦影響編配的進度。
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