林鄭：卸任與丈夫「各自精采」

特首林鄭月娥即將卸任，她昨在電台節目指在卸任後，計劃與丈夫林兆波「各自精采」。

被問到在離任後會否有更多時間與丈夫林兆波相處時，她笑言「佢都擔心我日日煩住佢」，因此打算日後「各自精采」。她又指自己在宣佈不連任後心情輕鬆，形容如釋重負，但指最近開始擔心一直甚為勤力的自己如何打發時間，並指期望可重拾運動、旅遊，以及多作個人增值。

被問到仰慕的人時，她說除了丈夫外，自己很仰慕兩名兒子，指兩人有自己的主見，而且甚為獨立，亦愛好追求學術，自己作為母親會全力支持他們。

她又指本屆政府在民生方面交出相當不錯的成績表，並指香港的前景非常樂觀，並對香港充滿信心。