女飛魚何詩蓓腳傷未瘉退賽

何詩蓓對未能出戰世錦賽表示遺憾，她指在物理治療師和醫生的協助下，腳傷已經大有改善，但仍然難以在短時間內準備好應戰，諮詢醫學專家和教練團隊後決定退賽。她又指作為精英運動員，需要學會好好照顧自己，現時應該緊記自己的長遠目標，期望日後重回世界賽舞台並再創佳績。
何詩蓓去夏於東奧連奪一百米及二百米自由泳銀牌，其後在世錦賽更為香港歷史性締造女子二百米自由泳短池世績。
她上月原定出戰摩納哥賽，但賽前指在陸上訓練時拗柴，最終養傷至今。
今年七一適逢香港回歸二十五周年，亦是新一屆政府成立及新特首宣誓就職。據悉，六月三十日和七月一日均有官方慶典活動，屆時若有國家領導人訪港，傾向不過夜，必要時翌日再來。政府昨天向獲邀參與慶典人士發信，要求...
2022-06-21
中美關係處於歷史低位，台海局勢也日益緊張。中國國防部宣佈，在十九日晚成功試驗陸基中段反導攔截技術，強調試驗是防禦性質，不針對任何國家。國防部在周日深夜透過社交媒體公佈，周日晚在境內進行了陸基中段反導攔...
2022-06-21
法國國民議會選舉第二輪投票結束，總統馬克龍領導的「中間派聯盟」未能取得絕對多數議席，遭到左右翼夾擊，預料未來施政將舉步維艱。法國內政部公佈結果顯示，「中間派聯盟」在五百七十七個總議席中，取得二百四十五...
2022-06-21
由長實及新地合作發展的屯門飛揚昨日開價，首批80伙，折實平均呎價15050元，其中1房入場437.2萬起，今日起開放示範單位及收票，最快下周開售。飛揚1期昨日公佈首張價單，涉及80伙，折實平均呎價15...
2022-06-18
恒指昨低開126點，一度跌236點，低見20839點 ，其後倒升，收復21000關，恒指收造21163，升88點或0.42%；國企指數收報7399，升31點或0.43%；科指收報4657，升4點或0....
2022-06-21
浦項制鐵前場多面手李承莫今季韓職十六次上陣，交出一入球三助攻，球會教練金基東矢言若他起腳時更冷靜，入球數不止於此。得到主帥提醒，這名高一米八五的鋒將勢改善埋門質素，今晚聯賽率制鐵作客擊敗近況低迷的FC...
2022-06-21
紫荊文化集團、麗新集團昨日舉行簽約儀式，宣佈雙方在電影投資、音樂、演出製作等展開戰略合作。雙方將充分發揮各自在文創業務板塊的資源優勢，攜手打造多元化作品及品牌、講好中國故事、推動香港文化產業融入大灣區...
2022-06-21
教聯會公佈一項調查結果，受訪七成幼稚園指報讀學生減少，逾七成稱陷入財政困難，反映學前培育幼兒機構飽受疫情打擊，原因是不少家長為了避疫，留幼兒在家，再加上香港出生率長期偏低，近年更出現移民潮，學生人數不...
2022-06-21
昨日父親節賽日舉行季內最後兩場級際賽，結果精英盃由東廄「美麗同享」大熱掄元，騎者潘頓另贏東廄「加州威勝」、蔡廄「自勝者強」和羅廄「美好世界」，助告東尼之起孖餘，自己則四W，並於第九場後提前成為騎師王。...
2022-06-20