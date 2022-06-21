女飛魚何詩蓓腳傷未瘉退賽

本港「女飛魚」、奧運銀牌得主何詩蓓腳傷未瘉，昨宣佈退出在匈牙利布達佩斯舉行的世界游泳錦標賽。她在社交網站指不會在世錦賽亮相，坦言自己希望在這個高水準賽事中發揮最高水平，「不幸地，我仍未到達」。

何詩蓓對未能出戰世錦賽表示遺憾，她指在物理治療師和醫生的協助下，腳傷已經大有改善，但仍然難以在短時間內準備好應戰，諮詢醫學專家和教練團隊後決定退賽。她又指作為精英運動員，需要學會好好照顧自己，現時應該緊記自己的長遠目標，期望日後重回世界賽舞台並再創佳績。

何詩蓓去夏於東奧連奪一百米及二百米自由泳銀牌，其後在世錦賽更為香港歷史性締造女子二百米自由泳短池世績。

她上月原定出戰摩納哥賽，但賽前指在陸上訓練時拗柴，最終養傷至今。