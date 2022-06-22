輸電管道大火 兩萬戶須捱兩天 元朗天水圍大停電 居民經歷最暗一夜

■停電影響範圍龐大，區內大廈全都漆黑一片。

■中電於元朗的輸電管道大火，導致元朗天水圍大範圍停電，不少人圍觀起火管道。

元朗昨晚發生罕見大停電事故。朗屏邨宏達路一條中電架空輸電管道於昨晚七時許發生火警，火勢猛烈，焚毀倒塌，導致元朗及天水圍等地區大範圍停電，多區漆黑一片，大廈全幢熄燈，不少人被困升降機。大停電影響屯馬線荃灣西至屯門站的供電，列車服務一度暫停約半小時。新界西醫院聯網轄下醫院部份非緊急服務受干擾。中電表示，屯門、元朗、天水圍共十六萬客戶供電受影響，其中十四萬戶已於昨晚十一時半恢復供電；餘下兩萬戶包括天晴邨、天富苑、天澤邨、天悅邨預計需兩天搶修。昨晚七時十二分，警方接獲多人報案，指朗屏站附近發生火警，冒出濃煙。起火地點為元朗擴業街八號、港鐵朗屏站附近，晚上七時十二分，一條中電架空輸電管道起火，消防處接報派出兩條喉及兩隊煙帽隊到場撲救，附近道路封閉，火勢八時過後受控，九時救熄，事件中無人受傷，架空管道塌下，燒焦變成廢鐵。從多條網上片段可見，火勢非常猛烈，傳出爆炸聲，濃煙沖天，起火的電力設施如一條架空管道，嚴重損毀，於火中倒塌，目擊者驚呼高叫。附近多座大廈熄燈。當局接獲八十八宗被困升降機報告，呼籲區內市民暫時不要使用升降機。中電表示，元朗宏樂街朗屏8號附近一條電纜橋起火，影響元朗、天水圍及屯門一帶電力供應，向受影響客戶深表歉意。大停電一度影響屯馬線荃灣西至屯門站的供電，列車服務暫停約半小時，在朗屏及天水圍站中間的架空橋上，有屯馬線列車停駛，列車一度發出廣播指：「架空電纜無電，列車暫停服務。」港鐵解釋，由於電力公司供電故障，影響到荃灣西至屯門站的供電，該段線路一度暫停列車服務，期間多個車站出現候車人潮。截至昨晚九時許，屯門、元朗市、十八鄉及屏山大部份地區已恢復供電，天水圍大部份地方仍停電。有住在屯門藍地的居民形容，昨晚七時許，突然全屋沒電，詢問鄰居，亦是同樣情況，於是便到天台一看，發現洪水橋、天水圍及泥圍一帶，「都漆黑一片。」區內醫院服務受影響醫管局指，新界西醫院聯網轄下醫院的電力供應出現不穩定，但屯門醫院、博愛醫院及天水圍醫院的急症室維持運作，有在屯門醫院接受非急手術的病人須轉往博愛醫院，醫院部份非緊急服務及普通科門診診所服務亦受影響。