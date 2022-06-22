海鮮舫沉沒疑有內情 拖船公司：跨境拖運常見

珍寶海鮮舫上周六由拖船拖離境，擬往柬埔寨停泊，大批港人依依不捨，豈料翌日傳來噩耗，它在西沙群島遇大浪入水翻沉，令人大感唏噓，網上洗版悼念的同時，不少人質疑事件另有內情。海事處昨指珍寶海鮮舫離港前獲發出港證，但在沉沒前沒收到船東通知，已要求提交書面報告，作跟進調查。

質疑不用半潛船原因



珍寶海鮮舫葬身大海，網上哀悼之聲不絕，同時激起討論，不少人要求調查沉船「真相」。有網民質疑香港仔飲食集團一度拒絕透露海鮮舫未來的泊位地點，亦有網民問為何如此事件發展如此「巧合」，有網民笑言「劇本已寫好」，更有人形容「泊位原來喺海底」。有網民翻出一九九九年「海角皇宮」珍寶海鮮舫被拖往外地時的照片，顯示半潛船承載，安全地運送至菲律賓馬尼拉港，多年後再經八天船程運抵青島，安然無恙。



負責將珍寶海鮮舫拖離香港的拖船公司負責人溫子傑回應查詢時說，半潛船類似於將貨物放入貨櫃中再拖運，運輸過程較安全，但費用「會貴好多」，他不清楚為何業主不採用上述方法，但強調使用拖船作跨境拖運是常見手段。



沉船引起廣泛關注，立法會議員狄志遠表示，會在今日立法會會議提緊急質詢，要求政府部門交代詳情。狄指，海鮮舫遷離一事，存在許多疑問，其母公司一度不願披露停泊點，運輸過程神秘，加上事故涉海事安全，成為城中熱話，政府必須盡快澄清。他又質疑海鮮舫本身為平底船，根本承受不了公海洶湧的風浪，「有常識都唔會拖佢出公海」；狄又指，如果政府暫時未掌握足夠資訊，宜成立調查小組調查事件，若然不能妥善處理，恐怕會打擊市民對政府管治的信心。據悉，立法會主席梁君彥並不批准這項緊急質詢。



網上大肆洗版悼念珍寶海鮮舫，不少人二次創作，憑畫筆表達對躉船「一沉不返」的傷痛。本報向香港仔飲食集團查詢，但截稿前未收到回應。