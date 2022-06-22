■不忿被騙的Abbie，上月在網上發文公開事件。

■貨倉現場一片凌亂。

搬屋後收不到傢俬，市民一肚氣。近日多人委託屯門一家搬運公司搬屋，大批家具電器生活品存倉後有入無出，追討多月仍未能取回，苦主上周找到貨倉位置，驚見猶如棄置垃圾般日曬雨淋，變舊或損毀，名貴海味亦不翼而飛。三名市民報案，警方拘捕一名涉案男子調查。去年八月，Abbie的父母計劃由元朗屏山，搬去洪水橋。十月時，她聯絡一家曾光顧的網上搬運公司，「之前只是搬屋，沒存倉。」當時父母新居裝修未竣工，她先把家具存放該公司貨倉三個月，約好今年一月十六日運回新居，「大概四十多個紙皮箱和三個膠櫃，兩部電視，收費萬五元。」到了搬貨那天，搬運公司未送貨來，她致電陳姓負責人，對方說當日很多人到大棠看紅葉，影響了交通，要下午才送貨，「他初時說兩點，之後改五點，五點後竟說，當天不能來。」數月來，Abbie多次希望取回寄存物品，對方不接電話，Abbie只好替父母重新添置，「都花了五、六萬元，很無辜。」爺爺家具有紀念價值另一苦主阿康說，今年初打算把一批古典木製家具，由香港運送到東莞表哥家裏，朋友介紹下找到這家搬運公司，「六張凳和一張雲石茶几，對方說先存倉，再找人運去東莞，收七千元。」阿康付款後，陳姓負責人承諾，二月中送貨到東莞；但阿康說，到期後，對方一直未行動，「多次致電，他不接聽，就算接電話，只說近日很忙，遲些才運，一直拖到現在都未送。」阿康說，不知道這批家具值多少錢，只知是爺爺留下來，很有紀念價值，「都預期拿不回運費和家具，公開事件是，不希望再有人上當。」另一苦主是去年五月家裏裝修的Sandy，委託該搬運公司寄存家居用品，其後送貨回來時，發現遺失了兩大袋冬季衣物，「負責人不肯賠償，唯有自己再買一批新衫。」屯門警拘搬運公司負責人記者曾致電搬運公司負責人了解，一直沒人接聽。另外，多名苦主報警和向海關求助。警方表示，屯門警區接獲三名市民報案，都委託一家搬運公司搬運及暫存傢俬電器等。對方收錢把物品運走，沒如期歸還，東主又以不同理由拖延寄貨，最後失去聯絡。警方經調查後，於屯門區一個貨櫃倉內尋回該批失物，鎖定一名涉案男子，日前在元朗一住宅單位拘捕一名四十三歲男子，涉嫌「盜竊」，失物包括傢俬、家庭電器、衣物及名貴藥材等，總值約十萬元，被捕男子現正被扣留調查。