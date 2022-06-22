不忿被騙網上聲討 苦主一籮籮

這次寄存騙局曝光，全因Abbie不忿被騙，上月在網上發文。帖文引起連鎖反應，很多受害人跟她聯絡，「苦主約十多人，有些情況跟我一樣，有些遺失部份行李，有些被坐地起價。」前員工爆料：變賣值錢物品另外，有該公司前員工爆料，稱「有人會偷取客人值錢的物品去變賣。」除了顧客被騙，一名租貨倉給該搬運公司的倉主亦聯絡Abbie，說自己也是受害者，「倉主說對方幾個月都沒交租，又告訴我貨倉位置。」得到倉主提點，Abbie和阿康上周二在屯門田夫仔終找到涉事貨倉，發覺現場環境十分惡劣，很多客人寄存的貨物，如棄置垃圾般放在空地上，任由日曬雨淋，Abbie發現屬於她的膠櫃，「裏面本來有很多靈芝和花膠，現在甚麼也沒有。」而阿康原本新淨的雲石茶几，也變得十分殘舊。