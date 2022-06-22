英皇集團乘勢拓展 伴港繁華昌盛 中央政策利港發展

■在楊受成博士言傳身教下，其幼子英皇集團副主席楊政龍自小隨父到災區探訪，至今仍與父親一起親力親為地為長者及青年謀福祉。

■英皇影視文化版塊豐富，電影製作、投資、出品、發行多套賣座作品，主旋律電影更是人氣高漲，電影院業務亦於內地及香港急速增長。

■CEPA及港澳個人遊政策，促進香港旅遊及零售業，英皇鐘錶珠寶分店進駐多個黃金地段。

■近年，英皇國際推出多個洋房項目，最近又於南區傳統豪宅地段推出「壽臣山15號」，屬全港極少供應萬呎豪宅的矜罕洋房項目。

英皇集團成立於1942年，扎根香港80年，見證香港發展歷程。集團源於鐘錶零售業務，其後不斷擴展，至今成為業務多元化的綜合企業集團，經營範圍包括鐘錶珠寶、金融、地產、娛樂文化、酒店、數碼媒體及生活品味等，旗下共有六間公司於香港聯合交易所主板上市。集團在國家改革開放初期已率先在內地開展業務，至今足跡更遍及東南亞至海外。早在80年代初、改革開放初期，英皇集團主席楊受成博士已帶領旗下業務向內地擴展版圖，他深信：「進取不忘穩健是可持續發展的重要關鍵，人生與做生意都是一樣，遇到挑戰不要氣餒，只要『爭氣』迎難而上，在祖國的支持下，我有信心與香港迎接更多新里程。」憑着這份信念讓他與集團歷經80年的淬鍊，成就眾所周知的香港品牌。把握發展機遇 融入國家發展大局70年代香港經濟起飛，百業興旺，集團從鐘錶珠寶業務拓展至金融服務業，後期更接軌內地以至東南亞市場。90年代初，集團又逐漸開發房地產業務及投資管理各類型項目，包括住宅、工商大廈、商場、商舖、酒店服務及共享工作空間。受惠於2003年中央政府推出《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》（CEPA）及港澳個人遊政策，內地訪港旅客總數急升，帶動英皇旗下相關零售及酒店業務興旺，分店更拓展至內地網絡包括北京、上海、廣州、重慶等，滿足內地消費者日益增加的高端產品需求，繼而進軍海外。英皇集團更將其內地總部選址於北京長安街核心商區，積極融入國家發展大局。去年，英皇娛樂更於廣州成立大灣區總部，積極發掘有潛質的大灣區藝人，共同推進大灣區的廣播影視產業、音樂產業和文化創意產業的發展，而內地藝人也能夠讓香港同胞欣賞不一樣的作品風格，提升整個娛樂產業的多樣性。業務發展創新求進 邁向科技新世代集團副主席楊政龍自加入英皇集團以來，引入青年思維及創新意念帶領團隊打造多個新銳項目；淺水灣the pulse為全港首間灘畔購物商場，糅合休閒氣息、購物體驗、餐飲美食及180度全景海景；2017年企業趨向開放式辦公，追求新型彈性辦公形態，集團旗下Mustard Seed共享工作空間成為首家參與「青年共享空間計劃」的項目，為初創企業提供廣泛資源及拓展人際網絡；同年英皇戲院為全港首創推出網上購票免手續費的院線商；2021年開幕的銅鑼灣時代廣場分店全院座椅配備無線充電設備。積極開放發展策略 推動企業可持續發展今年，英皇娛樂更宣佈進駐元宇宙，成為首家於The Sandbox布局構建虛擬音樂娛樂體驗空間的香港演藝娛樂公司，全面開放及貫通與支持者及科技迷的聯繫，建構和參與元宇宙空間內所有活動。楊政龍表示：「未來集團會更加積極開放發展策略，配合數據及數碼策略整合各方資源，務求以更多創新元素提高客戶服務質量，將集團業務之間的協同效應良好發揮，推動企業的可持續發展。」積極回饋社會 傳承弘揚關愛在主席楊受成博士的影響下，集團上下一直履行「取諸社會，用諸社會」的理念。楊博士早於1970年代已開始參與慈善事業，97回歸後他又先後設立「英皇慈善基金」及「楊受成慈善基金」，活動服務範疇包括教育、醫療、文化、環保等。基金恆常設立獎學金機制，於香港十二所註冊大學及內地小學資助學生求學，並捐助多個內地教育基金。另外，楊博士現時基金在香港及內地資助興建了合共十家老年中心及一家兒童福利院，提供超過3000張床位。兒子楊政龍在父親身教言傳下，亦積極投身慈善事業，幫扶基層，今年二人共同獲得中國慈善榜「慈善傳承楷模」殊榮。未來繼續穩步發展 再續香江光輝英皇集團在未來的佈署亦可見其對香港發展的信心。英皇集團於發展港島區土地甚具經驗，最近南區洋房項目「壽臣山15號」已於今年正式登場，集團同時亦瞄準新界西北發展時機，除了在屯門發展洋房項目「珀居」及「畔海」，近年亦銳意革新工商業項目，集團首個活化工廈項目「LANE UP」為全港首個外牆設有攀石設施的商廈；旗下業務英皇鐘錶珠寶及英皇戲院等亦不斷開發西北部地區擁抱大灣區發展機遇，展望內地及香港更多融合交流機會。英皇集團一直用人唯才，集團吸納部分內地專才到各個業務當中，透過兩地人才各方面交流及產生正面效能，這也是英皇集團八十年來的里程中重要的果實。集團上下都帶着毅力、拼搏、堅持、創新進步，這些特質匯聚起來讓集團歷久不渝，同時延續這份香港精神，伴着香港繼續穩步發展。