港鐵送大禮迎回歸25周年

港鐵為慶祝回歸二十五周年，將推出抽獎活動，分別在六月二十八日、七月五日及七月十二日的連續三個周二，透過MTR Mobile舉行，每輪抽獎將分別送出二點五萬份獎品，共七點五萬份，包括港鐵全年免費車票、免費本地單程車程、港鐵商場電子禮券等。康文署亦宣佈七月一日讓市民以個人身份免費使用多項收費康樂設施，由本周六上午七時起，可在各區「康體通」櫃枱及網上預訂系統，以先到先得方式預訂康樂設施，每人只可預訂一節。此外，新鴻基地產慈善基金協辦《今朝更好看——慶祝香港回歸祖國25周年藝術名家作品展》，將匯聚齊白石等數十位大師的作品，於天際100展出。