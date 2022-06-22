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日報新聞 > 港聞

美股中段升606點

2022-06-22 列印
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雖然美國通脹高企、加息壓力大，但市場已逐漸消化這些不利因素，美股在當地假期過後大幅高開，杜指早段已升超過五百點。杜指中段報三○四九五點，升六○六點；納指則報一一一五○點，升三百五十四點。滙控美國預託證券價格見五十一點九八港元，升零點五八港元；騰訊則見三百七十九點七○港元，跌一點三○港元。
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