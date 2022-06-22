第一場五班一六五○米。吼今季的葉廄馬，需要一點勇氣，尤其是季內演出不甚穩定或沒甚表現的馬，更要抱着博的心態，宜敲忌捧。「鴻圖巨星」上季初評69分贏三班同程，若相信賽績，如今在五班當然大超班，問題是最近...

2022-06-22