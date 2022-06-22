增1198確診 兩校需局部停課



本港昨日新增一千一百九十八宗確診，有兩所學校要局部停課，而荃灣聖芳濟中學的籃球隊及泰拳班，懷疑在運動期間出現傳播，逾十人受感染。此外，再多十四宗本土病例證實或懷疑帶Omicron BA.2.12.1變種病毒株。

新增一千一百九十八宗確診，其中一千〇七十六宗屬本地病例，一百二十二宗輸入病例，沒新增死亡病例。衛生防護中心指再多一百四十四所學校呈報一百七十七宗陽性病例，涉及一百四十三名學生及三十四名教職員。



過去一周，有四十五所學校錄得兩宗或以上確診，其中兩所學校要局部停課，包括藍田的五邑司徒浩中學，其2C班有四名學生確診，需要停課一周。



荃灣聖芳濟中學的籃球隊及泰拳班，懷疑在運動期間出現傳播，其中籃球隊十七名隊員上周五接受訓練，包括中一至中三學生至少七人受感染；泰拳班有十四名中一至中五學生，其中三人及一名老師確診。此外，赤柱聖士提反書院5Y班早前已暫停面授課，繼前日有三名學生確診後，昨日班上呈報多兩名學生染疫，另有一名老師及一名同房宿生確診。



同時，本港再多十四宗本地個案證實或懷疑帶Omicron BA.2.12.1變種病毒株，其中最少五宗個案源頭不明，涉及兩個家庭，其中一家兩口居於土瓜灣漆咸道北富邦大廈，另外一家三口在東旭苑東麗閣居住。中華基督教會基灣小學（愛蝶灣）5C班前日發現四名學生感染，其中一名學生懷疑帶BA.2.12.1，其餘三人懷疑亦帶相同病毒株。