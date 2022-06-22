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情困男箍煲失敗 企跳山坡重創

2022-06-22 列印
■男子頭部重創浴血倒地，經搶救後情況危殆。
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沙田九肚山有二十八歲男子疑情海翻波，因「箍煲」不成而企圖跳山坡輕生，倒臥山坡下約十五米位置，頭部重創浴血倒地，經搶救後情況危殆；其前女友見他陷入昏迷，即報案求助。
據了解，經搶救後事主已回復清醒，但情況依然危殆。警方到場調查，現場消息指在現場發現有多個啤酒罐，不排除有人受酒精影響，情緒激動下跳坡輕生，案件列作企圖自殺處理。■前女友即報案求助。
■前女友即報案求助。
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