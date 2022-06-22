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日報新聞 > 港聞

澳門全民檢測結束增13確診

2022-06-22 列印
■澳門一連三日全民核酸檢測，有超過六十七萬多人次完成採樣。
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澳門爆發疫情再多十三宗確診，累計至四十九宗。三日全民核酸檢測昨日結束，當局要求澳門居民今日再做一次快速檢測，劃定重點區域作核酸檢測。消息公佈後，不少澳門市民趕到超市或街市購買食品及日用品。
澳門一連三日全民核酸檢測昨日結束，超過六十七萬多人次完成採樣。當局要求市民今日再進行一次快速檢測，部份區域要再做核酸檢測。財神酒店一帶昨日劃為封閉區，穿防護衣的人員在出入口駐守。非緊急的公共部門繼續關閉至周五。澳門超市昨出現長長結帳人龍，有市民擔心重點區域如多人確診會變成封城，急忙先儲備更多糧食。
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