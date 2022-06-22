Haagen-Dazs停售2款呍呢嗱雪糕

香港Haagen-Dazs宣佈，停售及自願撤回兩款呍呢嗱雪糕，受影響批次分別為家庭裝四百七十三毫升，「此日期前最佳」為二○二三年四月十三日，以及桶裝九點四六升，「此日期前最佳」為二○二二年十月二十六日。



公司指，因應一批呍呢嗱雪糕於入口台灣時，檢驗出疑似極微量除害劑「環氧乙烷」，公司發現香港亦有進口同批次的產品，為謹慎起見，決定停售及自願撤回有關產品，受影響顧客可致電客戶熱線，查詢退款安排。