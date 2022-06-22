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日報新聞 > 港聞

全球首輛雙層氫能巴抵港

2022-06-22 列印
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全球首輛及首部為香港度身訂造的三軸雙層氫燃料電池巴士，昨日抵港並交付城巴，城巴指會協助政府制定相關法規，讓氫燃料電池車輛得以在本港運作。

城巴指，引入三軸雙層氫燃料電池及雙層電能巴士，標誌着城巴推動香港公共交通業界走向零排放轉型，致力於二○四五年達致全線車隊零排放目標。
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