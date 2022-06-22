持續深耕 克服新形勢挑戰 許正宇：港當國際財管中心

■銀行積極拓展財富管理業務。

香港回歸二十五載的後半場，亞洲及中國的財富增長尤為顯著，有見及此，特區政府致力推動香港發展成為國際資產及財富管理中心，以把握當中的無限機遇，並提升香港的金融競爭力。儘管面對目前複雜多變的新形勢，財經事務及庫務局局長許正宇相信，香港只要持續深耕，必能保持國際資產及財富管理中心的地位。國際資產及財管中心為香港回歸後近數年另一新興的重要角色。許正宇接受專訪時表示，香港這角色的根基穩固，並可從量、組成及多元資產類別幾方面反映出來。截至二○二○年底，香港資產及財管業務的資產管理規模按年上升兩成一，至三十四點九三萬億元，當中六成四來自非香港投資者，資產類別亦愈趨多元化。就香港作為國際資產及財管中心目前所面對最大挑戰，許正宇直指，短期必是新冠疫情，但相信影響只屬短期性；與此同時，疫情亦帶來一些啟示，令人意識到遠期風險也可能隨時發生，正如疫情、氣候變化、地緣政治，「以往好似跟我們沒太大關係，但原來可以好埋身、影響好大」，所以當大家重新審視這些風險時，或許會改變其投資策略及資產配置，如可能多了考慮綠色及可持續投資。積極培育本地人才他指出，「人才荒」也帶來挑戰，但並非香港獨有。隨著更多新興資產類別的出現，舉例ESG（環境、社會及管治）相關的可持續資產、虛擬資產，實需更多相關專才配合新的發展。政府已在積極培訓本地專才，如二○一六年推出的「提升保險業及資產財富管理業人才培訓先導計劃」，亦在吸納非本地專才，以豐富香港的人才庫。面對着中西方防疫政策有別、地緣政治關係緊張、中港或有被捲入俄羅斯遭制裁事件之虞，香港能否保着國際資產及財管中心的地位？許正宇稱，「資本的本質都是逐利的……即使短期出現疫情因素，也改變不了資本逐利的本質，始終不論是中長期機遇或是世界經濟轉向，亞洲區尤其中國是重點所在。」他相信，只要持續深耕，做好政策的推動、人才的發展、市場的推廣，香港便能有效鞏固國際資產及財管中心的地位。在政策方面，財庫局這幾年來多管齊下推動私募基金產業，落實的政策措施包括引入為私募基金設立的有限合夥基金制度，設立一年多以來，已有超過四百六十個基金註冊。該局亦設立了外地基金遷冊來港的機制，吸引基金進駐香港營運，以及為基金業提供更有利的稅務環境，包括向在港營運的基金提供利得稅豁免、為在港營運的私募基金所分發的附帶權益提供稅務寬減。二○二○年香港私募基金的資本總額達約一點四四萬億元，規模為亞洲第二大，僅次於內地。就家族辦公室稅務寬免立法他續指，近年超高資產淨值人士對資產管理的需求蓬勃，並帶動了私人財富管理及家族辦公室業務的發展，這是龐大的機遇。故此，香港正在進行有關家族辦公室的稅務寬免立法工作，冀盡快落實，以吸引更多家族辦公室在港落戶。他謂，有不少銀行形容「呢個意義等同過去取消遺產稅差不多」。此外，為使虛擬資產市場能循一個穩健的方向發展，香港將立法規管虛擬資產交易平台。在推廣方面，他認為是很重要的一步，必須讓海外知道香港有何長處、能帶給他們甚麼。最近香港代表團便去了馬來西亞作推廣，之後再到雪梨進行推廣工作。