教師生活館開幕 冀成港師加油站+

聯合出版集團與教聯會共建的香港教師生活館暨美觀文化薈，昨舉行開幕禮，特首林鄭月娥指希望教師生活館能成為香港教師的加油站；她指本屆政府過去五年在教育開支方面，已累積增加超過一百三十五億元經常開支，遠超競選時承諾的五十億元教育新資源。



她指曾於去年十一月親自為超過一千名教師及教育界人士，就「一國兩制」及《基本法》規定的香港特區行政長官憲制地位講課，卸任後，仍樂意參與教師和公務員的培訓工作，分享貫徹實踐「一國兩制」的經驗。