大停電逾半日 家居酷熱如火爐 斷電斷水斷網 16萬戶夜難眠

■中電工人在倒塌電纜橋旁邊架設臨時電纜。

元朗擴業街中電電纜橋前晚七時許起火，導致元朗、天水圍及屯門區大範圍停電十三小時，經通宵搶修，昨早八時全面恢復電力，但至少十六萬戶居民在炎熱下捱過無電一夜，不少人徹夜無眠，又不能上網，被逼回到「原始生活」。亦有魚檔、凍肉店食品變壞，損失慘重。政府責成中電三天內提交初步報告。前晚七時元朗電纜橋起火焚燒並倒塌，屯門、元朗及天水圍等區大停電，至少十六萬戶居民家居漆黑一片。有天水圍天悅邨悅華樓居民說，停電期間，她正煮晚飯，雪櫃無電，煲湯變壞，形容居住當區二十多年，首次經歷大停電，唯有用電話燈照明。由於沒冷氣，整晚家裏像火爐一樣，「通宵沒睡覺，平日會開下風扇或者冷氣，O依家風扇都沒有，熱到睡不着，成晚出汗，O依家都頭痛。」大量居民熬了無電無水一夜後，昨早湧往附近商場，為手提電話等電器尋找充電位，同時在商場歎冷氣。緊急配電 中電籲居民節約停電亦影響商場及街市店舖，魚檔及凍肉店損失慘重。元朗天水圍天澤街市一個淡水魚檔林老闆說，魚缸氣泵無電無氧氣，二十多條鯇魚死亡，每條值三百元，「生意難做，一場停電，鯇魚死咗二十幾條，中電唔多唔少都應該賠償！」環境局副局長謝展寰聯同多個部門官員到場視察，中電員工在場搶修。中華電力企業發展總裁莊偉茵就事件致歉，指透過緊急調配電力供應，昨早八時已全面恢復天水圍、屯門及元朗三個地區的電力供應，但供電或會不穩定，並將維持數天，促居民節約用電。此外，個別屋苑電掣房需由人手調校，或較遲才恢復供電。謝展寰強調，已責成中電在三日內提交初步報告，十四日內提交詳細報告，防止同類事件重演。立法會議員田北辰指，電纜多數會架空或者設於地底，包括肇事宏達路電纜橋在內，全港共有四條電纜橋，全屬「歷史遺物」，強調該類電纜橋不應存在。他說，現時調查已撇除有人蓄意破壞，但類似設施很易接觸，將來有人有心破壞，後果不堪設想，促請中電重新整頓另外三條電纜橋。中電或罰款1600萬大停電長達十三小時，觸及機制內「供電可靠性」及「恢復供電」相關表現的罰則。按照機制，中電百分之八的准許回報率，最多可罰相當於扣減准許回報百分之零點零一五的罰款。中電去年本地電力業務錄八十四點九億元盈利，假設今年盈利相若，或罰款一千六百萬元。