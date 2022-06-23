﻿星洲南韓先後首爆猴痘 港速檢測安排可遏傳播﻿

猴痘病毒肆虐歐美等地，正向亞洲擴散。新加坡和南韓先後發現第一宗確診和疑似個案，新加坡確診個案是一名英國男機艙服務員，是東南亞首例，反映病毒蔓延至亞洲。有專家指，若香港盡快安排檢測和治療，應該能杜絕病毒在港傳播。



新加坡衞生部證實，發現第一宗猴痘確診病例，屬輸入個案。患者是一名四十二歲英國男子，任職機艙服務員，於六月二十日接受檢測呈陽性反應，目前仍然在醫院隔離病房內留醫，情況穩定。

英空少月中到新加坡



根據新加坡當局的資料，染病男子於六月中進出新加坡。十三名與他親密接觸的人士已被隔離檢疫，包括曾與他同機的機組人員和航空公司同事。當局沒披露他在哪一家航空公司工作。南韓報稱，亦發現首兩宗疑似猴痘個案，一人在仁川國際機場入境時，被發現出現病徵，已被送院隔離觀察。



另外，法國衞生部門公佈，共錄得二百七十七宗猴痘確診個案，包括第一宗女性染病的報告。當局對上一次於五天前公佈數據，還是一百八十三宗，顯示病毒急速蔓延。英衞生部門宣佈，醫生可為一些可能會接觸猴痘病毒的最高風險男性，接種預防疫苗，包括與其他男性發生性行為、且有多於一個性伴侶的男性、有集體性行為的人等。

疫苗功效高達85%



現時採用的猴痘疫苗，本來用於預防天花，但專家相信，用來預防猴痘病毒的功效也高達百分之八十五。現時全球四十二個國家和地區，共發現超過二千一百宗猴痘個案，英國佔了七百九十三宗。



呼吸系統專科醫生梁子超認為，新加坡和南韓兩宗皆屬輸入個案，預料與當地放寬入境限制有關；又指香港的入境限制相對嚴謹，接獲猴痘個案的機會會較低。但他強調，如本港出現猴痘個案，只要盡快安排檢測和治療，應能杜絕傳播鏈。