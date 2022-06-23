次階段消費券 今起可申「轉會」

政府將於八月七日開始，向市民分期發放合共五千元的第二階段電子消費券。如市民希望「轉會」，即更改其收取消費券的儲值支付工具帳戶，可在今日至七月二十三日，透過電子登記平台，或親臨任何一間臨時服務中心，透過電子登記平台遞交申請。



現有登記人（即曾在今年四月獲第一階段五千元消費券的市民），如在第二階段無意轉換儲值支付工具，或更改其他登記記錄，便毋須辦理任何手續。政府會利用現有他們的登記記錄作資格審核，在七月底以短訊通知結果。



市民可透過回答關於在政府消費券計劃下的現有登記記錄的保安問題作身份認證，以登入電子登記平台遞交更改登記記錄申請。未能回答保安問題的市民，可先填寫相關資料，再按指示上載其香港永久性居民身份證／香港居民身份證複本作身份認證。