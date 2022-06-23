次階段消費券 今起可申「轉會」

現有登記人（即曾在今年四月獲第一階段五千元消費券的市民），如在第二階段無意轉換儲值支付工具，或更改其他登記記錄，便毋須辦理任何手續。政府會利用現有他們的登記記錄作資格審核，在七月底以短訊通知結果。
市民可透過回答關於在政府消費券計劃下的現有登記記錄的保安問題作身份認證，以登入電子登記平台遞交更改登記記錄申請。未能回答保安問題的市民，可先填寫相關資料，再按指示上載其香港永久性居民身份證／香港居民身份證複本作身份認證。
元朗擴業街中電電纜橋前晚七時許起火，導致元朗、天水圍及屯門區大範圍停電十三小時，經通宵搶修，昨早八時全面恢復電力，但至少十六萬戶居民在炎熱下捱過無電一夜，不少人徹夜無眠，又不能上網，被逼回到「原始生活...
2022-06-23
美國《維吾爾強迫勞動預防法案》昨日生效，將禁止進口與新疆相關的產品。美方促請中國立即停止侵犯人權的行為，外交部回應，對於新疆被指存在「強迫勞動」，是抹黑中國的「彌天大謊」，批評美國升級對華打壓。法案將...
2022-06-23
阿富汗東部昨日發生六點一級地震，根據官方通訊社報道，至少一千人死亡，一千五百人受傷，由於偏遠地區通訊受阻，當局預料死傷人數仍會繼續上升。地震發生在本港時間昨日清晨近五時，阿富汗時間則是凌晨一時三十分，...
2022-06-23
由信和、嘉華及招商局置地合作發展的將軍澳日出康城凱柏峰I昨日開價，首張價單提供128伙，折實價約619.5萬至1243.28萬，折實平均呎價17888元，入場單位面積329方呎，折實價619.5萬。日...
2022-06-23
投資風險胃納收縮，中國再放監管煙硝，拖累港股節節敗退，恒指低開89點後，反覆下滑，全日挫551點，以最低位21008點收市，10天線及20天線盡失，大市成交金額1269億元。互聯網醫療及網絡直播大受規...
2022-06-23
彭美拉斯上輪巴甲作客反勝聖保羅後，各賽事已十九場不敗，士哥的隊長兼中堅古斯達禾高美斯還成為隊史入球第三多後衞。周四巴西盃十六強首回合，該隊再度造訪聖保羅，古斯達禾高美斯有望再演帶刀侍衞角色，帶領新晉前...
2022-06-23
豬肉切割員劉宋威（阿威）被指似MIRROR的AK（江𤒹生）被追捧，更跳出街市狂拍廣告。《頭條日報》收到可靠消息，威威家陣收入倍增，除咗3萬蚊店長月薪外，每月額外有4萬蚊花紅，加埋廣告收入，月入近6位數...
2022-06-23
本港電纜多埋在地底，一直以來，安全紀錄良好，供電亦相當穩定，但元朗一條被形容為「歷史遺物」的電纜橋，前晚不知何故，起火自焚，導致元朗、天水圍和屯門大範圍面積大停電，數以十萬計市民，慘在炎炎夏日捱過無風...
2022-06-23
昨晚谷中舉行九場賽事，唯一錦標是香港青年工業家協會三十周年盃，結果由石廄「胡椒軍曹」奪得，騎者梁家俊另贏姚廄「海島材子」。至於方嘉柏憑「紫雲冰」和「常常有餘」包辦第六口孖寶，而潘頓雖然只憑「信心滿滿」...
2022-06-23