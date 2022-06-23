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日報新聞 > 港聞

住宅租金扣稅通過 43萬納稅人受惠

2022-06-23 列印
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立法會昨三讀通過有關住宅租金扣稅的修例。根據修例，無持有住宅物業的納稅人可用租客身份，就有關課稅年度繳付的合資格住宅租金，申索稅項扣除。上限為每個課稅年度十萬元，不設年期限制。政府估計可惠及約四十三萬名納稅人，政府稅收每年將減少約三十三億元。

多名議員支持修例，指有助減輕中產人士負擔，但希望政府將來多參考市場租金走勢，提升租金扣稅免稅額；新措施由二二至二三課稅年度起實施。財經事務及庫務局局長許正宇表示，修例可減輕合資格納稅人的負擔，又指當局會繼續審視有關稅務安排，每年制訂財政預算案時會檢視稅率、扣除項目等，亦會留意推行今次措施後的情況。

政府為防止濫用此措施，訂明若干情況不適用，包括業主是納稅人的配偶、納稅人或配偶的父母、子女、兄弟姊妹或合夥人等；納稅人或同住配偶已獲僱主提供居所、納稅人或同住配偶是公屋租客或認可佔用人等。
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