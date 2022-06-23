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日報新聞 > 港聞

澳門今再做全民核酸檢測

2022-06-23 列印
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澳門新一波本地新冠疫情增至七十一人確診，當局宣佈今日再展開新一輪全民核酸檢測，持續到周五晚上十二時，爭取星期六早上九時有全部結果。

衛生局指確診者涉及三個群組，初步發現首兩個群組有一定關聯，第三個群組暫時未找到流行病學聯繫；有數患者在娛樂場工作。此外，一名七十歲老翁昨早乘坐巴士時拒絕向司機出示有效健康碼，被警員帶返警局作嚴厲警誡。
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