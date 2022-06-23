澳門今再做全民核酸檢測

本港電纜多埋在地底，一直以來，安全紀錄良好，供電亦相當穩定，但元朗一條被形容為「歷史遺物」的電纜橋，前晚不知何故，起火自焚，導致元朗、天水圍和屯門大範圍面積大停電，數以十萬計市民，慘在炎炎夏日捱過無風...

2022-06-23